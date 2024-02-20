60 yaşındaki Yeşilçam yıldızı Yaprak Özdemiroğlu'nun son haline bakın! Görenin nutku tutuldu: O hala Şekerpare...

Turgut Özakman'ın "Bir Şehnaz Oyun" adlı tiyatro oyunundan sinemaya uyarlanan, Atıf Yılmaz'ın yönettiği 1983 yapımı Türk filmi Şekerpare ile hafızalara kazınan Yaprak Özdemiroğlu, yıllar sonra gündem oldu. Şener Şen ve Şevket Altuğ gibi isimlerle kamera karşısına geçen Özdemiroğlu'nun son halini görenler hayran kaldı. Şimdilerde 60 yaşında olan Özdemiroğlu için "O hala şekerpare" yorumu yapıldı. İşte Yeşilçam yıldızı Yaprak Özdemiroğlu'nun son hali...
Şener Şen ve Şevket Altuğ gibi isimlerin yer aldığı, 1993 yapımı Şekerpare filmine güzelliğiyle damga vuran Yaprak Özdemiroğlu, son haliyle gündem oldu.
Şimdilerde 60 yaşında olan Yeşilçam yıldızının son halini görenler hayran kaldı.
20'lik genç kızlara taş çıkaran Özdemiroğlu için "O hala şekerpare", "Gençlik iksirini bulmuş gibi", "Yıllar ona uğramamış" yorumları yapıldı.