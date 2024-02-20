60 yaşındaki Yeşilçam yıldızı Yaprak Özdemiroğlu'nun son haline bakın! Görenin nutku tutuldu: O hala Şekerpare...

Turgut Özakman'ın "Bir Şehnaz Oyun" adlı tiyatro oyunundan sinemaya uyarlanan, Atıf Yılmaz'ın yönettiği 1983 yapımı Türk filmi Şekerpare ile hafızalara kazınan Yaprak Özdemiroğlu, yıllar sonra gündem oldu. Şener Şen ve Şevket Altuğ gibi isimlerle kamera karşısına geçen Özdemiroğlu'nun son halini görenler hayran kaldı. Şimdilerde 60 yaşında olan Özdemiroğlu için "O hala şekerpare" yorumu yapıldı. İşte Yeşilçam yıldızı Yaprak Özdemiroğlu'nun son hali...