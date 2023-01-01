60 yaşına basan Seda Sayan eşi Çağlar Ökten’le pasta kesti! Oğlu Oğulcan Engin’den bomba paylaşım geldi! Herkes onları konuştu...
Yılbaşı akşamı Kıbrıs'ta bir otelde sahne alan ünlü şarkıcı Seda Sayan, yeni yılı eşi Çağlar Ökten ile pasta kesere karşıladı. Hem yeni yılı hem de doğum gününü kutlayan Sayan, süper mini kostümüyle de tüm dikkatleri üzerine çekti. Konser sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan şarkıcı, sosyal medya hesabında geceye özel paylaşımlar yapmayı da ihmal etmedi. Ünlü şarkıcı yayınladığı pozlarla ortalığı sallarken Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. İşte Seda Sayan'ın Sinan Engin ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin'in çok konuşulan o paylaşımı...
01.01.2023 18:37 - Son Güncelleme: 01.01.2023 18:37
Ünlü şarkıcı Seda Sayan, yılbaşı akşamı Kıbrıs'ta sahne aldı. Hem yeni yılı hem de doğum gününü kutlayan Sayan'a eşi Çağlar Ökten bir sürpriz hazırladı.
Çağlar Ökten'in hazırladığı sürprizle kutlama ile doğum günü pastasını kesen Seda Sayan, süper mini sahne kostümüyle de adından söz ettirdi.
Eşiyle pasta keserek yeni yılı karşılayan Seda Sayan, konser sonrası muhabirlerle röportaj yapmayı da ihmal etmedi.
Seda Sayan, "Eskiden 3 elbise ile bütün Türkiye'de konser verirdim, bana mısın demezdim. Şimdi öyle mi aynı elbiseyle konser vereyim, hemen madara ediyorsunuz insanı" dedi.