60 kilo verip damat oldu! Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Cabbar'ı Cem Cücenoğlu evlendi! Eşi bakın kim çıktı! Meğer ünlü müzisyenle...

Başrolünde Oktay Kaynarca'nın yer aldığı, ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cabbar karakterini canlandıran ünlü oyuncu Cem Cücenoğlu'ndan müjdeli haber geldi. Son dönemde verdiği kilolarla büyük bir değişim yaşayan oyuncu Cem Cücenoğlu, bir süredir aşk yaşadığı müzisyen sevgilisi ile nikah masasına oturdu. Ünlü çiftin nikahtan kareleri sosyal medyada büyük ses getirdi. İşte Cem Cücenoğlu ve biricik eşi...
ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cabbar karakterini canlandıran ünlü oyuncu Cem Cücenoğlu, zayıflamak için mide ameliyatı olmuş ve büyük bir değişim yaşamıştı.
Ameliyattan sonra 60 kilo veren Cem Cücenoğlu, damat oldu. Ünlü oyuncu, müzisyen sevgilisi ile Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde dünyaevine girdi.
Cücenoğlu, İtalya'daki konserinden dönen sevgilisine kebapçıda evlilik teklifi ettiğini söyleyerek davetlileri güldürdü.