60 kilo verip damat oldu! Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Cabbar'ı Cem Cücenoğlu evlendi! Eşi bakın kim çıktı! Meğer ünlü müzisyenle...

Başrolünde Oktay Kaynarca'nın yer aldığı, ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cabbar karakterini canlandıran ünlü oyuncu Cem Cücenoğlu'ndan müjdeli haber geldi. Son dönemde verdiği kilolarla büyük bir değişim yaşayan oyuncu Cem Cücenoğlu, bir süredir aşk yaşadığı müzisyen sevgilisi ile nikah masasına oturdu. Ünlü çiftin nikahtan kareleri sosyal medyada büyük ses getirdi. İşte Cem Cücenoğlu ve biricik eşi...