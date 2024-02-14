6 yıllık büyük aşk! Survivor Merve Aydın’ın eşi bakın kim! Meğer o futbolcuyla evliymiş! Aleyna Kalaycıoğlu’nun sözlerinin ardından...

Survivor All Star 2024'te yarışan Merve Aydın, son fragmanda kendi hakkında konuşan Aleyna Kalaycıoğlu'nun sözlerinin ardından gündem oldu. Bunun üzerine fenomen yarışmacının hayatı merak edildi. 33 yaşındaki Survivor Merve'nin özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. Bir çocuk annesi Aydın'ın eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Merve Aydın hangi futbolcuyla evliymiş...