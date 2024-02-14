6 yıllık büyük aşk! Survivor Merve Aydın’ın eşi bakın kim! Meğer o futbolcuyla evliymiş! Aleyna Kalaycıoğlu’nun sözlerinin ardından...

Survivor All Star 2024'te yarışan Merve Aydın, son fragmanda kendi hakkında konuşan Aleyna Kalaycıoğlu'nun sözlerinin ardından gündem oldu. Bunun üzerine fenomen yarışmacının hayatı merak edildi. 33 yaşındaki Survivor Merve'nin özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. Bir çocuk annesi Aydın'ın eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Merve Aydın hangi futbolcuyla evliymiş...
Survivor 2022 All Star'ın en büyük şampiyonluk adaylarından biri olan ancak yaşadığı sakatlık sonrası diskalifiye olan Merve Aydın, Survivor All Star 2024'te de yerini aldı. Survivor'ın iddialı yarışmacılarından olan Aydın'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
MERVE AYDIN KİMDİR?
17 Mart 1990 tarihinde İstanbul Bakırköy'de dünyaya gelen Merve Aydın'ın babası Ufuk Aydın Ordu Mesudiyeli, annesi Nilgün Aydın Bulgaristan göçmenidir. Tek kardeşi olan Ufukcan ise Demir İnşaat Büyükçekmece Spor Kulübü'nde basketbolcudur.
Öğrenimini Marmara Üniversitesi Spor Yöneticiliği bölümünde tamamlayan Aydın, atletizme 14 yaşında Ortaokuldayken Süreyya Ayhan'dan etkilenerek adım attı. Daha sonra Atletizme Lisanslı olarak Enka Spor Kulübünde devam etti.