6 yıllık aşk yuvası! Fahriye Evcen 4 katlı lüks villasından paylaştı! Görenin nutku tutuldu! İşte Burak Özçivit ve 2 oğluyla yaşadığı o ev...

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın başrolü Burak Özçivit, 2017'de meslektaşı Fahriye Evcen ile dünyaevine girdi. Ünlü çift, Nisan 2019'da Karan'ı, Ocak 2023'te Kerem'i kucaklarına aldı. Parmak ısırtan evlilikleriyle sık sık adlarından söz ettiren oyuncu çift, bu kez Beykoz'daki 4 katlı, havuzlu, lüks villalarıyla gündeme geldi. Fahriye Evcen, evinden yaptığı paylaşımla sosyal medyaya damga vurdu. İşte Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in aşk yuvası...
ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da Osman Bey'i canlandıran Burak Özçivit, 2017 yılında meslektaşı Fahriye Evcen ile hayatını birleştirdi.
Nisan 2019'da Karan'ı, Ocak 2023'te Kerem'i kucaklarına alan çift, 29 Haziran'daki düğünlerinden önce İstinye'de bir dairede oturuyordu. Bu ev Fahriye Evcen'e aitti.
Ünlü çift, düğün öncesi Beykoz'da 4 katlı, bahçeli ve havuzlu bir villa kiraladı. Fahriye Evcen ise evinden yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem oldu.