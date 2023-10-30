6 yıllık aşk yuvası! Fahriye Evcen 4 katlı lüks villasından paylaştı! Görenin nutku tutuldu! İşte Burak Özçivit ve 2 oğluyla yaşadığı o ev...

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın başrolü Burak Özçivit, 2017'de meslektaşı Fahriye Evcen ile dünyaevine girdi. Ünlü çift, Nisan 2019'da Karan'ı, Ocak 2023'te Kerem'i kucaklarına aldı. Parmak ısırtan evlilikleriyle sık sık adlarından söz ettiren oyuncu çift, bu kez Beykoz'daki 4 katlı, havuzlu, lüks villalarıyla gündeme geldi. Fahriye Evcen, evinden yaptığı paylaşımla sosyal medyaya damga vurdu. İşte Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in aşk yuvası...