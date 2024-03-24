6 yılı devirdiler! Survivor Merve Aydın’ın eşi bakın hangi futbolcu çıktı! Duyan inanamadı! Oğlunun babası meğer...

Survivor All Star 2024 yarışmasında kırmızı takımda mücadele eden Merve Aydın'ın hayatı merak konusu oldu. 34 yaşındaki bir çocuk annesi fenomen yarışmacının özellikle eşi merak edildi. İnternet kullanıcıları en çok "Merve Aydın'ın eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Merve Aydın'ın ünlü isimle evli olduğunu öğrenenler de şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Merve Aydın'ın eşi kimmiş...
Merve Aydın, Survivor 2022 All Star'ın en büyük şampiyonluk adaylarından biri olmuş ancak yaşadığı sakatlık sonrası diskalifiye edilmişti.
Survivor All Star 2024'te şansını tekrar deneyen Merve Aydın'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
MERVE AYDIN KİMDİR?
17 Mart 1990 tarihinde İstanbul Bakırköy'de dünyaya gelen Merve Aydın'ın babası Ufuk Aydın Ordu Mesudiyeli, annesi Nilgün Aydın Bulgaristan göçmenidir. Tek kardeşi olan Ufukcan ise Demir İnşaat Büyükçekmece Spor Kulübü'nde basketbolcudur.
Öğrenimini Marmara Üniversitesi Spor Yöneticiliği bölümünde tamamlayan Aydın, atletizme 14 yaşında Ortaokuldayken Süreyya Ayhan'dan etkilenerek adım attı. Daha sonra Atletizme Lisanslı olarak Enka Spor Kulübünde devam etti.