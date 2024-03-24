6 yılı devirdiler! Survivor Merve Aydın’ın eşi bakın hangi futbolcu çıktı! Duyan inanamadı! Oğlunun babası meğer...

Survivor All Star 2024 yarışmasında kırmızı takımda mücadele eden Merve Aydın'ın hayatı merak konusu oldu. 34 yaşındaki bir çocuk annesi fenomen yarışmacının özellikle eşi merak edildi. İnternet kullanıcıları en çok "Merve Aydın'ın eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Merve Aydın'ın ünlü isimle evli olduğunu öğrenenler de şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Merve Aydın'ın eşi kimmiş...