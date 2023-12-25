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6 yılı devirdiler! Safir’in Güneş’i Gizem Karaca’nın uğruna pılını pırtını toplayıp İstanbul’u terk ettiği eşi bakın kim! Meğer...

Başrollerinde İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül'ün yer aldığı, ATV'nin sevilen dizisi Safir'e Güneş karakteriyle dahil olan Gizem Karaca, sergilediği performansla büyük beğeni topladı. Yeni bölümle birlikte gündeme gelen oyuncunun hayatı da merak edildi. Karaca'nın özellikle uğruna pılını pırtını toplayıp İzmir'e yerleştiği eşi merak konusu oldu. Bakın Gizem Karaca'nın 6 yıl önce evlendiği eşi kim...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Aralık 2023, 16:32 Güncelleme 25 Aralık 2023, 16:32
6 yılı devirdiler! Safir’in Güneş’i Gizem Karaca’nın uğruna pılını pırtını toplayıp İstanbul’u terk ettiği eşi bakın kim! Meğer... 1

Safir dizisinde Güneş karakteriyle izleyici karşısına çıkan Gizem Karaca'nın hayatı merak edildi. Ünlü oyuncunun özellikle eşi merak konusu oldu.

6 yılı devirdiler! Safir’in Güneş’i Gizem Karaca’nın uğruna pılını pırtını toplayıp İstanbul’u terk ettiği eşi bakın kim! Meğer... 2

Evlendikten sonra pılını pırtını toplayıp İzmir'e yerleşen Gizem Karaca hakkında "Gizem Karaca'nın eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı.

6 yılı devirdiler! Safir’in Güneş’i Gizem Karaca’nın uğruna pılını pırtını toplayıp İstanbul’u terk ettiği eşi bakın kim! Meğer... 3

Ünlü oyuncunun eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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