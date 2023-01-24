6 yılı devirdiler! Asena'nın modelliğe soyunan biricik eşi bakın kim! Ortalığı salladı! İbrahim Tatlıses’in programıyla popülerleşmişti...
Gerçek adı Onur Çakmak olan Asena, İbrahim Tatlıses'in sunumuyla ekrana gelen İbo Show'da sergilediği oryantal şovlarla hafızalara kazındı. Bir dönem magazin gündeminden düşmeyen ünlü isim, evlendikten sonra gözlerden uzak bir yaşam tercih etti. Sektörde değiştiren ve bir gelinlik mağazası açan Asena, bu süreçte sosyal medyada paylaşım yaparak sevenleriyle sık sık etkileşim kurdu. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oryantal, son olarak modelliğe soyunan eşinin boy boy fotoğraflarını paylaştı. Asena'nın 6 yıllık eşi sosyal medyayı salladı. İşte o paylaşım...
24.01.2023 01:44 - Son Güncelleme: 24.01.2023 01:44
Sektörde değiştiren ve bir gelinlik mağazası açan Asena, bu süreçte sosyal medyada paylaşım yaparak sevenleriyle sık sık etkileşim kurdu.
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oryantal, son olarak modelliğe soyunan eşinin boy boy fotoğraflarını paylaştı. Asena'nın 6 yıllık eşi sosyal medyayı salladı.