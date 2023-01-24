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6 yılı devirdiler! Asena'nın modelliğe soyunan biricik eşi bakın kim! Ortalığı salladı! İbrahim Tatlıses’in programıyla popülerleşmişti...

Gerçek adı Onur Çakmak olan Asena, İbrahim Tatlıses'in sunumuyla ekrana gelen İbo Show'da sergilediği oryantal şovlarla hafızalara kazındı. Bir dönem magazin gündeminden düşmeyen ünlü isim, evlendikten sonra gözlerden uzak bir yaşam tercih etti. Sektörde değiştiren ve bir gelinlik mağazası açan Asena, bu süreçte sosyal medyada paylaşım yaparak sevenleriyle sık sık etkileşim kurdu. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oryantal, son olarak modelliğe soyunan eşinin boy boy fotoğraflarını paylaştı. Asena'nın 6 yıllık eşi sosyal medyayı salladı. İşte o paylaşım...

takvim.com.tr
24.01.2023 01:44 - Son Güncelleme: 24.01.2023 01:44
6 yılı devirdiler! Asena’nın modelliğe soyunan biricik eşi bakın kim! Ortalığı salladı! İbrahim Tatlıses’in programıyla popülerleşmişti...

Oryantal danslarıyla bir döneme damga vuran ve İbo Show'da sergilediği performanslarla hafızalara kazınan Asena, evlendikten sonra gözlerden uzak bir yaşam tercih etti.

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6 yılı devirdiler! Asena’nın modelliğe soyunan biricik eşi bakın kim! Ortalığı salladı! İbrahim Tatlıses’in programıyla popülerleşmişti...

Sektörde değiştiren ve bir gelinlik mağazası açan Asena, bu süreçte sosyal medyada paylaşım yaparak sevenleriyle sık sık etkileşim kurdu.

6 yılı devirdiler! Asena’nın modelliğe soyunan biricik eşi bakın kim! Ortalığı salladı! İbrahim Tatlıses’in programıyla popülerleşmişti...

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oryantal, son olarak modelliğe soyunan eşinin boy boy fotoğraflarını paylaştı. Asena'nın 6 yıllık eşi sosyal medyayı salladı.

6 yılı devirdiler! Asena’nın modelliğe soyunan biricik eşi bakın kim! Ortalığı salladı! İbrahim Tatlıses’in programıyla popülerleşmişti...

İşte başta Asena'nın paylaşımı olmak üzere ünlü isimlerin sevgilileri ve eşleri...

6 yılı devirdiler! Asena’nın modelliğe soyunan biricik eşi bakın kim! Ortalığı salladı! İbrahim Tatlıses’in programıyla popülerleşmişti...

EMİR BENDERLİOĞLU

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