6. yıldönümlerini kutlayan Buse Varol’un yorumu ortalığı karıştırdı! Alişan sonunda fena patladı: “Ne olur yapmayın” Kayınvalide-gelin olayında...
2018 yılının mayıs ayında nikah masasına oturan ve 2019'da oğulları Burak'ı kucağına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan Buse Varol ile Alişan, 2021'de de ikinci çocukları Eliz'e kavuşmuşlardı. Ünlü çift, geçenlerde evliliklerinin 6'ncı yıldönümüne özel paylaşımda bulundu. Kayınvalidesi ile arasının açık olduğu iddia edilen Buse Varol'un kullandığı ifadeler ise sosyal medyada gündem oldu. Tüm bunların ardından Alişan'dan hamle geldi ve ünlü türkücü "Ne olur yapmayın" diyerek isyan etti. İşte detaylar...
07.05.2023 19:20 - Son Güncelleme: 07.05.2023 19:20
İlişkilerini evlilikle taçlandıran ünlü çift, 2019'da oğulları Burak'ı kucağına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Buse Varol ile Alişan, 2021 yılında da ikinci çocukları Eliz'e kavuşmuştu.
Sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşımlar yapan çiftten Alişan, şu ifadeleri kullandı: "5. yıl bugün itibariyle bitti ve 6. yılımıza girdik...