6 yılda 100 kilo veren Aslı Samat’ta bikinili paylaşım! “Çatlaklarım kendini aşmış” deyip gizlemeden yayınladı! Son hali inanılmaz...
ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisi ile hafızalara kazınan Aslı Samat, son dönemlerde verdiği kilolarla sık sık adından söz ettirmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, şimdi ise yayınladığı son pozlarla gündem oldu. 6 yılda 100 kilo veren Samat, bikinili pozlarını Instagram sayfasında yayınladı. "Çatlaklarım kendini aşmış" diyen oyuncunun son hali görenleri şaşkına çevirdi. İşte Aslı Samat'ın son hali...
18.06.2023 11:32 - Son Güncelleme: 18.06.2023 11:32
Geçtiğimiz senelerde fazla kilolarıyla gündeme gelen ve 173 kiloya kadar çıkan oyuncu Aslı Samat, altı sene önce mide ameliyatı geçirdi ve 65 kiloya inmişti.
Aslı Samat, "Kilo verince hayatınız nasıl değişti?" sorusuna şu yanıtı vermişti: "Çok daha rahat bütün günümü dışarıda geçirebiliyorum ve hiçbir yerim ağrımıyor.