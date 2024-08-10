6 yıl Tuğba Coşkun’la evli kalmıştı! Turnike’nin sunucusu Mehmet Ali Erbil’in oğluna bakın! Ali Sadi babasının kopyası olup çıktı

Çarkıfelek ile hafızalara kazınan ve Turnike yarışmasıyla ekranlara dönen Mehmet Ali Erbil, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. Gülseren Ceylan ile aşk yaşayan 3 çocuk babası Erbil, şimdi ise gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Ali Sadi ile gündem oldu. Mehmet Ali Erbil'in Tuğba Coşkun ile yaptığı 6 yıllık evliliğinden dünyaya gelen oğlunun son halini görenler "Hık demiş babasının burnundan düşmüş" yorumunda bulundu. İşte Ali Sadi'nin son hali...
Mehmet Ali Erbil, 2005 yılında Tuğba Coşkun ile evlendi ve 2011'de boşandı. Bu evlilikten Ali Sadi adında bir oğlu oldu.
Şimdilerde Gülseren Ceylan ile mutlu bir birliktelik sürdüren Mehmet Ali Erbil'in gözlerden uzak büyüttüğü oğlu merak konusu oldu.
Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi Erbil'i görenlerin ise nutku tutuldu. Babasının boyunu geçen Ali Sadi için "Hık demiş babasının burnundan düşmüş" yorumu yapıldı.