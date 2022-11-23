6 yıl sonra tekrar paylaştı! Mine Tugay minilerin birini çıkarıp diğerini giydi! “Soğuk havaya inat” Hem göğüs hem bacak dekoltesi verdi
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Mine Tugay, Instagram'da yaptığı son paylaşımla takipçilerini 6 yıl öncesine götürdü. Bir dergi çekimi için kamere karşısına geçen Tugay, süper nimi şortları ve elbiseleriyle kayalıklarda verdiği pozları takipçileriyle paylaştı. Yıllar önce yaptığı paylaşımı tekrar gündeme getiren oyuncu, bir kez daha sosyal medyaya damga vurdu. İşte Mine Tugay'ın o paylaşımı...
23.11.2022 21:31 - Son Güncelleme: 23.11.2022 21:32
Medcezir dizisiyle ününe ün katan Mine Tugay, son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer almıştı.