RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin 6 yıl önce İzmir’e yerleşmişti! Gizem Karaca evinden paylaştı! Zevkle döşenmiş lüks villası dikkat çekti! Kemal Ekmekçi’nin biricik eşi...

6 yıl önce İzmir’e yerleşmişti! Gizem Karaca evinden paylaştı! Zevkle döşenmiş lüks villası dikkat çekti! Kemal Ekmekçi’nin biricik eşi...

Ünlü oyuncu Gizem Karaca, 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile nikah masasına oturmuş ve ardından İzmir'e yerleşmişti. Doğa ile iç içe bir yaşam tarzını benimseyen Karaca, bir dönem evinin bahçesine sebze-meyve ektiği anları paylaşmıştı. İzmir'e yerleşen Gizem Karaca'nın yeni hayatı uzun süre gündem oldu. Ünlü oyuncu, evinden yaptığı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sevimli dostlarıyla paylaşımda bulunan Karaca'nın zevkle döşenmiş lüks evi dikkat çekti. İşte Gizem Karaca'nın evi...

takvim.com.tr
26.03.2023 18:42 - Son Güncelleme: 26.03.2023 19:15
6 yıl önce İzmir’e yerleşmişti! Gizem Karaca evinden paylaştı! Zevkle döşenmiş lüks villası dikkat çekti! Kemal Ekmekçi’nin biricik eşi...

2017 yılında Kemal Ekmekçi ile dünyaevine giren oyuncu Gizem Karaca evlendikten sonra İzmir'e yerleşti.

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6 yıl önce İzmir’e yerleşmişti! Gizem Karaca evinden paylaştı! Zevkle döşenmiş lüks villası dikkat çekti! Kemal Ekmekçi’nin biricik eşi...

Evlendikten sonra doğa ile iç içe bir yaşam tarzını benimseyen Karaca, daha önce evinin bahçesine ektiği meyve ve sebzelerle gündem oldu.

6 yıl önce İzmir’e yerleşmişti! Gizem Karaca evinden paylaştı! Zevkle döşenmiş lüks villası dikkat çekti! Kemal Ekmekçi’nin biricik eşi...

Yeni hayatıyla bir dönem uzun süre adından söz ettiren oyuncu, evinden yaptığı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

6 yıl önce İzmir’e yerleşmişti! Gizem Karaca evinden paylaştı! Zevkle döşenmiş lüks villası dikkat çekti! Kemal Ekmekçi’nin biricik eşi...

Sevimli dostlarıyla paylaşımda bulunan Karaca'nın zevkle döşenmiş lüks evi dikkat çekti.

6 yıl önce İzmir’e yerleşmişti! Gizem Karaca evinden paylaştı! Zevkle döşenmiş lüks villası dikkat çekti! Kemal Ekmekçi’nin biricik eşi...

İşte Gizem Karaca'nın paylaşımı başta olmak üzere ünlü isimlerin evleri...

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