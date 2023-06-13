6 yıl önce İzmir’e yerleşen Gizem Karaca’nın havuzlu lüks villasına bakın! Hem içini hem dışını yayındı! Zevkle döşenmiş evi...
İşletmeci Kemal Ekmekçi ile 2017 yılında nikah masasına oturan ve ardından İzmir'e yerleşen Gizem Karaca, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımlarla dikkat çekti. Bir dönem bahçe işlerine merak saran ve ektiği meyve-sebzeyi takipçileriyle paylaşan Karaca, evinden yayınladığı görüntülere yenilerini ekledi. Geçen günlerde yenilettiği salonundan paylaşımda bulunan oyuncu, daha sonra havuzlu bahçesinin detaylarını yayınladı. Karaca'nın zevkle döşenmiş lüks evi kısa sürede gündem olurken hayran bıraktı. İşte Gizem Karaca'nın havuzlu lüks villası...
13.06.2023 19:01 - Son Güncelleme: 13.06.2023 19:08
Küçükken ailesi Amerika'ya taşındığı için çocukluğu ABD ve Kanada'da geçen Gizem Karaca, lise döneminde Türkiye'ye dönerek İstanbul'a yerleşti.
Türkiye'ye döndükten sonra Miss Turkey 2011 güzellik yarışmasına katılıp ikinci olan oyuncu, 16 Eylül 2017'de Kemal Ekmekçi ile nikah masasına oturdu ve İzmir'e taşındı.