6 yıl önce evlenen oryantal Asena’nın eşi bakın kim! Sarmaş dolaş tekne pozunu paylaştı! İbrahim Tatlıses’in programıyla popülerleşmişti...

Gerçek adı Onur Çakmak olan ve İbrahim Tatlıses'in sunumuyla ekrana gelen İbo Show'da sergilediği oryantal şovlarla hafızalara kazınan Asena, evlendikten sonra gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başladı. Yıllar içindeki değişimiyle zaman zaman gündeme gelen ünlü oryantal, şimdi ise eşiyle yayınladığı romantik pozla adından söz ettirdi. Asena'nın eşiyle sarmaş dolaş verdiği tekne pozu sosyal medyaya damga vururken ünlü ismin eşini ilk kez görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Asena ve biricik eşinin sosyal medyayı sallayan o pozu...
Gerçek adı Onur Çakmak olan Asena, İbrahim Tatlıses'in sunumuyla ekrana gelen İbo Show'da sergilediği oryantal şovlarla hafızalara kazındı.
Bir dönem hem kariyeri hem de özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen ünlü isim, evlendikten sonra gözlerden uzak bir yaşam tercih etti.
Bur süreçte sektör değiştirip bir gelinlik mağazası açan Asena, sosyal medyada paylaşımlar yaparak sevenleriyle sık sık etkileşim kurmayı ihmal etmedi.
Yıllar içindeki değişimiyle zaman zaman gündeme gelen ünlü oryantal, şimdi ise eşiyle yayınladığı romantik pozla adından söz ettirdi.