6 yıl önce evlenen Merve Aydın’ın eşi bakın kim! 2024 Survivor Merve’nin eşi kendisi gibi ünlü! Oğlunun babası meğer...

Survivor'ın eski şampiyonları Avatar Atakan, Ogeday ve Hilmi Cem eleme adayı oldu. Merve Aydın ise haftalık performansı düşük olduğu için onlarla potayı paylaştı. Bunun üzerine gündeme gelen Survivor Merve'nin hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Fenomen yarışmacının özellikle aşk hayatı merak konusu olarak çok "Merve Aydın'ın eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Merve Aydın'ın eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Merve Aydın'ın oğlunun babası kimmiş...
Survivor'da yarışmacılar arasında yaşanan rekabetin dozu giderek artarken Avatar Atakan, Ogeday ve Hilmi Cem eleme adayı oldu.
Merve Aydın ise haftalık performansı düşük olduğu için onlarla potayı paylaştı. Bunun üzerine gündeme gelen Survivor Merve'nin hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
MERVE AYDIN KİMDİR?
17 Mart 1990 tarihinde İstanbul Bakırköy'de dünyaya gelen Merve Aydın'ın babası Ufuk Aydın Ordu Mesudiyeli, annesi Nilgün Aydın Bulgaristan göçmenidir.