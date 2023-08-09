6 yıl önce evlenen Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’in zevkle döşenmiş evleri hayran bıraktı! 4 katlı havuzlu lüks villalarına bakın...

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'da Osman Bey karakteriyle başrolü üstlenen Burak Özçivit, 2017 yılında meslektaşı Fahriye Evcen'le dünyaevine girdi. 29 Haziran'daki düğünlerinden önce İstinye'de bir dairede oturan oyuncu çift, Beykoz'da; 4 katlı, bahçeli ve havuzlu bir villa kiraladı. Karan ve Kerem adını verdikleri iki çocuklarıyla bu villada yaşayan çiftten Fahriye Evcen, evinden yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem oldu. Mutlu evlilikleriyle parmak ısırtan ünlü çiftin evleri ise hayran bıraktı. İşte Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in aşk yuvası...