PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr Magazin Galerileri

6 yıl önce evlenen Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’in zevkle döşenmiş evleri hayran bıraktı! 4 katlı havuzlu lüks villalarına bakın...

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'da Osman Bey karakteriyle başrolü üstlenen Burak Özçivit, 2017 yılında meslektaşı Fahriye Evcen'le dünyaevine girdi. 29 Haziran'daki düğünlerinden önce İstinye'de bir dairede oturan oyuncu çift, Beykoz'da; 4 katlı, bahçeli ve havuzlu bir villa kiraladı. Karan ve Kerem adını verdikleri iki çocuklarıyla bu villada yaşayan çiftten Fahriye Evcen, evinden yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem oldu. Mutlu evlilikleriyle parmak ısırtan ünlü çiftin evleri ise hayran bıraktı. İşte Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in aşk yuvası...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 09 Ağustos 2023, 09:42 Güncelleme 09 Ağustos 2023, 09:42
6 yıl önce evlenen Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’in zevkle döşenmiş evleri hayran bıraktı! 4 katlı havuzlu lüks villalarına bakın... 1

Kuruluş Osman'ın başarılı başrolü Burak Özçivit, 2015 yılında meslektaşı Fahriye Evcen ile aşk yaşamaya başladı.

6 yıl önce evlenen Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’in zevkle döşenmiş evleri hayran bıraktı! 4 katlı havuzlu lüks villalarına bakın... 2

9 Haziran 2017 tarihinde Sait Halim Paşa Yalısı'nda düzenlenen görkemli bir düğün töreniyle dünyaevine giren çift, Nisan 2019'da Karan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanı yaşadı.

6 yıl önce evlenen Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’in zevkle döşenmiş evleri hayran bıraktı! 4 katlı havuzlu lüks villalarına bakın... 3

Ocak 2023'te Kerem'i kucaklarına alan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, iki çocuklarıyla yaşadığı lüks villalarıyla gündeme geldi.

SON DAKİKA