6 yıl önce aramızdan ayrılan İbrahim Erkal’ın ilk göz ağrısına bakın! Filiz Erkal 19 yaşındaki kızını paylaştı! Gören hayran kaldı

1 Kültür Bakanlığı ve Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği "Vefa Konserleri" kapsamında, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleşen 'Hürmet' konserine; merhum sanatçı İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı ve ünlü isimler; Alişan, Aydilge, Ceylan, Doğuş, Eda Baba, Elif Kaya, Gökhan Tepe, Güliz Ayla, Kafadar, Kubat, Sinan Akçıl, Enes Yolcu, Sufle, Yaşar ve Zehra katıldı. Gerçekleşen konserde ise ünlü isimler İbrahim Erkal'ın sevilen şarkılarını seslendirdi.

2 Konser öncesi gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Güzel Sanatlar Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, "Bugün burada bizleri bir vefâ ve anma organizasyonu bir araya getirdi. 2017 yılında genç yaşında yitirdiğimiz ve toplumun büyük kesimince ilgi ve takdir gören ses sanatçısı, söz yazarı, besteci, şair ve oyuncu İbrahim Erkal üstadımızı anmak üzere, Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve Türk müziğinin sevilen sanatçıları anlamlı ve unutulmaz bir konser için huzurlarınızda olacaklar. Konserde, Mehmet Akbay'ın moderatörlüğünde, ülkemizin en tanınmış ve sevilen sanatçıları sahne alacaktır" dedi.