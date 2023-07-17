Vav TV İzle
Haberler Magazin 6 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Üvey Anne’nin Mete’si Hakan Eratik’in eski eşi bakın hangi ünlü şarkıcı çıktı! Meğer kızının annesi...

6 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Üvey Anne’nin Mete’si Hakan Eratik’in eski eşi bakın hangi ünlü şarkıcı çıktı! Meğer kızının annesi...

Hazal Filiz Küçükköse, Kutsi, Aslı Tandoğan, Ezgi Şenler, Ayşegül Günay gibi başarılı isimlerin yer aldığı, ATV'nin sevilen dizisi Üvey Anne'de Mete karakterini canlandıran Hakan Eratik'in hayatı merak konusu oldu. 45 yaşındaki oyuncunun özellikle özel hayatı merak edildi. Huzur Sokağı, Bitmeyen Şarkı, Sessiz Gemiler gibi dizilerde oynayan oyuncu hakkında en çok "Hakan Eratik'in eski eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Oyuncunun 6 yıl boyunca ünlü şarkıcıyla evli kaldığını ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Hakan Eratik'in eski eşi hangi ünlü şarkıcıymış...

takvim.com.tr
17.07.2023 16:25 - Son Güncelleme: 17.07.2023 16:25
6 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Üvey Anne’nin Mete’si Hakan Eratik’in eski eşi bakın hangi ünlü şarkıcı çıktı! Meğer kızının annesi...

Üvey Anne'de Mete karakterini canlandıran Hakan Eratik'in hayatı merak konusu oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
6 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Üvey Anne’nin Mete’si Hakan Eratik’in eski eşi bakın hangi ünlü şarkıcı çıktı! Meğer kızının annesi...

HAKAN ERATİK KİMDİR?
7 Eylül 1977 tarihinde İstanbul'da doğan Hakan Eratik, oyuncu olmak istediği için üniversite eğitimini yarıda bıraktı.

6 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Üvey Anne’nin Mete’si Hakan Eratik’in eski eşi bakın hangi ünlü şarkıcı çıktı! Meğer kızının annesi...

Oyunculuğa başlamadan önce 1996-2002 yılları arasında sunuculuk ve program yapımcılığı yapan Eratik, mankenlik ve fotomodellikle de uğraştı.

6 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Üvey Anne’nin Mete’si Hakan Eratik’in eski eşi bakın hangi ünlü şarkıcı çıktı! Meğer kızının annesi...

Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken Hakan Eratik hakkında en çok "Hakan Eratik'in eski eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı.

6 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Üvey Anne’nin Mete’si Hakan Eratik’in eski eşi bakın hangi ünlü şarkıcı çıktı! Meğer kızının annesi...

Oyuncunun 6 yıl boyunca ünlü şarkıcıyla evli kaldığını ve bir kızı olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

SON DAKİKA