6 yıl aynı yastığa baş koydular! Tuba Büyüküstün’ün eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer aynı dizide bile rol almışlar...
Son olarak Zeytin Ağacı dizisinde rol alan ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, sosyal medya hesabında ikiz kızları Maya ve Toprak'ı paylaşarak gündem oldu. Büyüküstün'ün kızları ile verdiği poz kısa sürede beğeni yağmuruna tutulurken ünlü oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Büyüküstün'ün özellikle kızlarının babası merak edildi. İnternet kullanıcıları, "Tuba Büyüküstün'ün eski eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Büyüküstün'ün ünlü oyuncuyla 6 yıl evli kaldığını ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın eski eşi kimmiş...
10.10.2022 21:15 - Son Güncelleme: 10.10.2022 21:15
Murat Boz ile başrolünü üstlendiği Zeytin Ağacı dizisi ile çok konuşulan Tuba Büyüküstün, şimdi ise kızlarıyla gündeme geldi.
Kızlarını gözlerden uzak yetiştirmeye çabalayan Tuba Büyüküstün son olarak Maya ve Toprak ile selfie çekti.
Tuba Büyüküstün'ün ikiz kızları Maya ve Toprak'ın son halini görenler "Annelerine benziyorlar", "Büyüdükçe Tuba oluyorlar", "Annelerinin aynısı olmuşlar" yorumlarında bulundu.
İnternet kullanıcıları, "Tuba Büyüküstün'ün eski eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Büyüküstün'ün ünlü oyuncuyla 6 yıl evli kaldığını ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.