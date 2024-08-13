SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

6 yıl aynı yastığa baş koydular! Password’un yıldızı Şebnem Bozoklu’nun eski eşi bakın kim! Enis Arıkan’ın partneri meğer...

Ulan İstanbul, Canım Ailem, Hayatımın Neşesi gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Şebnem Bozoklu'nun son adresi Password yarışması oldu. Enis Arıkan ile kamera karşısına geçtiği Password yarışmasının sunuculuğunu üstlenen Bozoklu'nun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Kanat Atkaya ile 2019 senesinde evlenen ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edilirken Bozoklu'nun eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 13 Ağustos 2024, 16:22 Güncelleme 13 Ağustos 2024, 16:22
6 yıl aynı yastığa baş koydular! Password’un yıldızı Şebnem Bozoklu’nun eski eşi bakın kim! Enis Arıkan’ın partneri meğer... 1

Enis Arıkan ile kamera karşısına geçtiği Password yarışmasının sunuculuğunu üstlenen Şebnem Bozoklu'nun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

6 yıl aynı yastığa baş koydular! Password’un yıldızı Şebnem Bozoklu’nun eski eşi bakın kim! Enis Arıkan’ın partneri meğer... 2

ŞEBNEM BOZOKLU KİMDİR?
1996'da Kadıköy Kız Lisesi'ni bitirdikten sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden 2000 yılında mezun oldu.

6 yıl aynı yastığa baş koydular! Password’un yıldızı Şebnem Bozoklu’nun eski eşi bakın kim! Enis Arıkan’ın partneri meğer... 3

2001 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Oyunculuk Bölümü'ne başlayan Bozoklu, 2004'te oradan mezun oldu.

SON DAKİKA