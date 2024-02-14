6 sene önce evlendi! Seray Sever 10 yaş küçük eşiyle dudak dudağa paylaştı! İkizlerinin babası meğer...

2018'de evlendiği Eray Sünbül ile mutlu bir evlilik sürdüren Seray Sever, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel paylaşımda bulunan Sever, eşiyle dudak dudağa verdiği bir pozu Instagram'da yayınladı. Eşi ve ikiz kızlarıyla kamera karşısına geçen oyuncu, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte Seray Sever'in o paylaşımı...
Ünlü oyuncu Seray Sever, 2018 yılında kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünül ile dünyaevine girdi.
2022 Mayıs ayında ikiz kızlarını kucağına alarak ilk kez anne olmanın heyecanını yaşayan oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.
14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel paylaşımda bulunan Sever, eşiyle dudak dudağa verdiği bir pozu Instagram'da yayınladı.