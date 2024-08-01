6 kişilik ailenin 2’nci çocuğu! Filenin Sultanları’ndan Zehra Güneş bakın aslen nereli çıktı! 25 yaşındaki Zehra meğer...

1 A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Voleybol C Grubu'nda Dominik Cumhuriyeti ile kozlarını paylaştı. Filenin Sultanları, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 3-1 mağlup etti ve Paris 2024'te 2'de 2 yaptı.

2 62 günlük sakatlık sonrası ilk maçına çıkan Zehra Güneş ise performansıyla kısa sürede gündem oldu. Bunun üzerine yaşındaki milli sporcunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.