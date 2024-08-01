6 kişilik ailenin 2’nci çocuğu! Filenin Sultanları’ndan Zehra Güneş bakın aslen nereli çıktı! 25 yaşındaki Zehra meğer...

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı ve Vakıfbank oyuncusu Zehra Güneş, 62 günlük sakatlık sonrası ilk maçına çıktı. 2024 Paris Yaz Olimpiyatları C Grubu'nda Filenin Sultanları, Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya geldi ve Zehra Güneş performansıyla maça damgasını vurdu. Dominik Cumhuriyeti'ni yenerek Paris 2024'te 2'de 2 yapan Filenin Sultanları'ndan Güneş, maç sonrası sosyal medyada gündem oldu. Bunun üzerine 25 yaşındaki milli sporcunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 6 kişilik ailenin 2'nci çocuğu olarak dünyaya gelen Güneş'in özellikle memleketi merak edildi. Bakın Zehra Güneş aslen nereliymiş...
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Voleybol C Grubu'nda Dominik Cumhuriyeti ile kozlarını paylaştı. Filenin Sultanları, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 3-1 mağlup etti ve Paris 2024'te 2'de 2 yaptı.
62 günlük sakatlık sonrası ilk maçına çıkan Zehra Güneş ise performansıyla kısa sürede gündem oldu. Bunun üzerine yaşındaki milli sporcunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
ZEHRA GÜNEŞ KİMDİR?
7 Temmuz 1999'da dünyaya gelen Zehra Güneş, voleybola 12 yaşında VakıfBank'ta başladı ve iki sene üst üste hem yıldız hem de gençlerde Türkiye şampiyonluğunu yaşadı. Zehra Güneş henüz 15 yaşındayken 2. Lig takımlarından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir sezon kiralık forma giydi.