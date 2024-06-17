6 gün süren evlilik! Süperstar Ajda Pekkan’ın eski eşi bakın kim çıktı! “O zamanlar daha çocuktum” demişti! Meğer o futbolcuyla...

'Haykıracak Nefesim', 'Bambaşka Biri', 'Arada Sırada', 'Sana Neler Edeceğim' ve daha nicesiyle hafızalara kazınan ünlü şarkıcı Ajda Pekkan, İstanbul Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda verdiği konserle büyük ses getirdi. Eurovision Şarkı Yarışması'nda bile bu kadar heyecanlanmadığını ifade eden şarkıcının büyük ilgi gören konserinin ardından hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Yıllara meydan okuyan 77 yaşındaki Ajda Pekkan'ın özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. Pekkan'ın yalnızca 6 gün evli kaldığı ilk eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Ajda Pekkan'ın ilk eşi hangi futbolcuymuş...