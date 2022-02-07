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Haberler Magazin 6 aylık hamile olan Hande Soral'ın son haline bakın! Mini elbisesiyle verdiği poza beğeni yağdı! İlk yorum Bensu Soral'dan...

6 aylık hamile olan Hande Soral'ın son haline bakın! Mini elbisesiyle verdiği poza beğeni yağdı! İlk yorum Bensu Soral'dan...

6 aylık hamile olan Hande Soral'ın son haline bakın! Meslektaşı İsmail Demirci ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Hande Soral, geçen aylarda hamile olduğumu duyurmuştu. İlerleyen günlerde bebeğinin erkek olacağını açıklayan ünlü oyuncu, hamilelik sürecinde yaptığı paylaşımlarla da sık sık gündeme gelmişti. Hande Soral, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Siyah mini elbisesiyle poz veren Soral'ın büyüyen karnı dikkat çekerken son hali çok konuşuldu. "Hamilelik yakışmış" yorumları yapılan Hande Soral'ın paylaşımı binlerce beğeni aldı. Öte yandan teyze olmaya hazırlanan Bensu Soral da ablasının paylaşımına kayıtsız kalmadı. İşte Hande Soral'ın o paylaşımı...

07.02.2022 18:44 - Son Güncelleme: 07.02.2022 18:44
6 aylık hamile olan Hande Soral’ın son haline bakın! Mini elbisesiyle verdiği poza beğeni yağdı! İlk yorum Bensu Soral’dan...

2017 yılında evlenen oyuncu meslektaşlar İsmail Demirci ile Hande Soral, geçen aylarda bebek beklediklerini duyurmuşlardı.

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6 aylık hamile olan Hande Soral’ın son haline bakın! Mini elbisesiyle verdiği poza beğeni yağdı! İlk yorum Bensu Soral’dan...

İlerleyen günlerde bebeğinin erkek olacağını açıklayan Hande Soral, bu süreçte yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelmişti.

6 aylık hamile olan Hande Soral’ın son haline bakın! Mini elbisesiyle verdiği poza beğeni yağdı! İlk yorum Bensu Soral’dan...

Sosyal medyayı aktif kullanan Soral, karnı burnunda pozlarına bir yenisini daha ekledi. Soral, siyah mini elbisesiyle verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

6 aylık hamile olan Hande Soral’ın son haline bakın! Mini elbisesiyle verdiği poza beğeni yağdı! İlk yorum Bensu Soral’dan...

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, binlerce yorum ve beğeni aldı.

6 aylık hamile olan Hande Soral’ın son haline bakın! Mini elbisesiyle verdiği poza beğeni yağdı! İlk yorum Bensu Soral’dan...

Takipçileri bebeğini kucağına almak için gün sayan Hande Soral için "Hamilelik yakışmış" ifadelerini kullandı.

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