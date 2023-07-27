6 aylık hamile olan Ezgi Mola’dan karnı burnunda ilk poz! Bikinisiyle paylaştı! Yorum yağdı: Esra Erol, Pınar Altuğ, Seda Sayan...

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, 4 yıldır aşk yaşadığı işletmeci sevgilisi Mustafa Aksakallı ile 8 Mayıs'ta sessiz sedasız dünyaevine girdi. Nikahtan kısa bir süre sonra da hamile olduğunu açıklayan Mola'dan karnı burnunda ilk paylaşım geldi. Şimdilerde 6 aylık hamile olan Mola'nın siyah bikinisiyle kamera karşısına geçti. Mola'nın büyüyen karnı dikkat çekerken paylaşıma Esra Erol, Pınar Altuğ, Seda Sayan gibi birçok ünlü isimden yorum geldi. İşte Ezgi Mola'nın karnı burnunda o pozu...