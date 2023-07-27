6 aylık hamile olan Ezgi Mola’dan karnı burnunda ilk poz! Bikinisiyle paylaştı! Yorum yağdı: Esra Erol, Pınar Altuğ, Seda Sayan...

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, 4 yıldır aşk yaşadığı işletmeci sevgilisi Mustafa Aksakallı ile 8 Mayıs'ta sessiz sedasız dünyaevine girdi. Nikahtan kısa bir süre sonra da hamile olduğunu açıklayan Mola'dan karnı burnunda ilk paylaşım geldi. Şimdilerde 6 aylık hamile olan Mola'nın siyah bikinisiyle kamera karşısına geçti. Mola'nın büyüyen karnı dikkat çekerken paylaşıma Esra Erol, Pınar Altuğ, Seda Sayan gibi birçok ünlü isimden yorum geldi. İşte Ezgi Mola'nın karnı burnunda o pozu...
Ünlü oyuncu Ezgi Mola, işletmeci Mustafa Aksakallı ile 4 yıllık ilişkilerini 8 Mayıs'ta evlilikle taçlandırdı.
Aile arasında gerçekleşen sade bir törenle sessiz sedasız dünyaevine giren Mola, nikahtan kısa bir süre sonra hamile olduğunu duyurdu.
Murat Boz, Gupse Özay, Berkay, Özlem Ada Şahin, İbrahim Büyükak, Sinan Engin, Oğulcan Engin Eser Yenenler ve Berfu Yılmaz gibi ünlü isimlerin katıldığı cinsiyet partisinde Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı'nın bir oğlu olacağı ortaya çıktı.