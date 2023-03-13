6 aylık hamile olan Aslı Enver’in son hali ortaya çıktı! Berkin Gökbudak’ın biricik eşinden yeni poz! “Hamilelik çok yakışmış...”
Kavak Yelleri, Suskunlar, Kayıp ve İstanbullu Gelin gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Aslı Enver, geçen yıl Kasım ayında iş insanı Berkin Gökbudak ile sessiz sedasız nikah masasına oturdu. Düğün karelerini Instagram'da yayınlayarak evlendiğini duyuran Enver'in kısa bir süre sonra hamile olduğu ortaya çıktı. Bir kız bebek bekleyen ve şimdilerde 6 aylık hamile olan Aslı Enver, son halini sosyal medya hesabında yayınladı. Ünlü oyuncunun paylaşımı büyük ilgi görürken "Hamilelik çok yakışmış" yorumu yapıldı. İşte Aslı Enver'in son hali...
13.03.2023 01:34 - Son Güncelleme: 13.03.2023 01:34
Kavak Yelleri, Suskunlar, Kayıp ve İstanbullu Gelin gibi projelerle adından söz ettiren oyuncu Aslı Enver, geçen yıl sürpriz bir kararla Berkin Gökbudak'la evlendi.
Oyuncunun paylaşımı magazin gündemine bomba gibi düşerken Enver'in hamile olduğu iddia edildi. Konuyla ilgili soruları yanıtlayan Aslı Enver, bebek beklediği yönündeki iddiaları doğruladı.
Bir kız bebek bekleyen ve şimdilerde 6 aylık hamile olan Aslı Enver, son halini sosyal medya hesabında yayınladı.