RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin 6 aylık hamile olan Aslı Enver'den yeni pozlar! Berkin Gökbudak’ın biricik eşine bakın! Ortalığı yıkıp geçti: Her yer yandı yandı...

6 aylık hamile olan Aslı Enver'den yeni pozlar! Berkin Gökbudak’ın biricik eşine bakın! Ortalığı yıkıp geçti: Her yer yandı yandı...

Hadise bikinili pozlarıyla 'geri döndü' dedirtiyor! Kaan Yıldırım'la ilişkisini noktalayan Hadise yaz sezonunu açtı. Pandemi kısıtlamalarının kalkması ve sıcak günlerin gelmesi ile soluğu tatilde alan isimlerden biri deünlü şarkıcı Hadise. Aşk hayatı, sosyal medya paylaşımları, kısacası attığı her adımla magazin gündemine adını yazdırmayı başaran Hadise bu kez de bikinili pozlarıyla adından söz ettirdi. Kaan Yıldırım ile aşk yaşamaya başladıktan sonra giyim tarzını değiştiren Hadise bikinili pozlarıyla sosyal medyada, 'Kaan gitti, Hadise geri döndü' dedirtti.

takvim.com.tr
24.03.2023 01:48 - Son Güncelleme: 24.03.2023 01:48
6 aylık hamile olan Aslı Enver’den yeni pozlar! Berkin Gökbudak’ın biricik eşine bakın! Ortalığı yıkıp geçti: Her yer yandı yandı...

Ünlü oyuncu Aslı Enver, geçen Kasım ayında iş insanı Berkin Gökbudak ile dünyaevine girdi. 6 aylık ilişkilerini evlilikle taçlandıran ünlü çiftin, bebek beklediği ortaya çıktı.

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6 aylık hamile olan Aslı Enver’den yeni pozlar! Berkin Gökbudak’ın biricik eşine bakın! Ortalığı yıkıp geçti: Her yer yandı yandı...

Bir kızı olacağı öğrenilen ve şimdilerde 6 aylık hamile olan Aslı Enver, son halini sosyal medya hesabında yayınladı.

6 aylık hamile olan Aslı Enver’den yeni pozlar! Berkin Gökbudak’ın biricik eşine bakın! Ortalığı yıkıp geçti: Her yer yandı yandı...

Enver, araç içinde verdiği pozları art arda Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

6 aylık hamile olan Aslı Enver’den yeni pozlar! Berkin Gökbudak’ın biricik eşine bakın! Ortalığı yıkıp geçti: Her yer yandı yandı...

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

6 aylık hamile olan Aslı Enver’den yeni pozlar! Berkin Gökbudak’ın biricik eşine bakın! Ortalığı yıkıp geçti: Her yer yandı yandı...

Birçok magazin ve fan sayfası da ünlü oyuncunun pozlarını kendi hesaplarında yayınladı. Enver'in pozları böylelikle Instagram'da hızla yayıldı.

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