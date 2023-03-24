6 aylık hamile olan Aslı Enver'den yeni pozlar! Berkin Gökbudak’ın biricik eşine bakın! Ortalığı yıkıp geçti: Her yer yandı yandı...
Hadise bikinili pozlarıyla 'geri döndü' dedirtiyor! Kaan Yıldırım'la ilişkisini noktalayan Hadise yaz sezonunu açtı. Pandemi kısıtlamalarının kalkması ve sıcak günlerin gelmesi ile soluğu tatilde alan isimlerden biri deünlü şarkıcı Hadise. Aşk hayatı, sosyal medya paylaşımları, kısacası attığı her adımla magazin gündemine adını yazdırmayı başaran Hadise bu kez de bikinili pozlarıyla adından söz ettirdi. Kaan Yıldırım ile aşk yaşamaya başladıktan sonra giyim tarzını değiştiren Hadise bikinili pozlarıyla sosyal medyada, 'Kaan gitti, Hadise geri döndü' dedirtti.
24.03.2023 01:48 - Son Güncelleme: 24.03.2023 01:48
Ünlü oyuncu Aslı Enver, geçen Kasım ayında iş insanı Berkin Gökbudak ile dünyaevine girdi. 6 aylık ilişkilerini evlilikle taçlandıran ünlü çiftin, bebek beklediği ortaya çıktı.
Bir kızı olacağı öğrenilen ve şimdilerde 6 aylık hamile olan Aslı Enver, son halini sosyal medya hesabında yayınladı.