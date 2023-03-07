6 aylık hamile olan Aslı Enver’den yeni paylaşım! Berkin Gökbudak’ın biricik eşi hem son hali hem de lüks eviyle dikkat çekti...
Hayat Bilgisi, Kavak Yelleri, Suskunlar, İstanbullu Gelin ve Babil gibi dizilerde rol alan Aslı Enver, yaklaşık 6 ay aşk yaşadığı iş insanı Berkin Gökbudak ile 12 Kasım'da hayatını birleştirmişti. Sürpriz nikahtan kısa bir süre sonra ise Aslı Enver'in bebek beklediği iddia edilmişti. İddiaları doğrulayan ve şimdilerde 6 aylık hamile olan ünlü oyuncudan yeni paylaşım geldi. Enver, son halini sosyal medya hesabında yayınladı. Sevimli dostuyla poz veren oyuncunun hem son hali hem de zevkle döşenmiş evi dikkat çekti. İşte o paylaşım...
07.03.2023 23:23 - Son Güncelleme: 07.03.2023 23:23
'Hayat Bilgisi', 'Kavak Yelleri', 'Suskunlar' ve 'İstanbullu Gelin' dizileriyle adını geniş kitlelere duyuran Aslı Enver, iş insanı Berkin Gökbudak ile 12 Kasım'da dünyaevine girdi.