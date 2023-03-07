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Haberler Magazin 6 aylık hamile olan Aslı Enver’den yeni paylaşım! Berkin Gökbudak’ın biricik eşi hem son hali hem de lüks eviyle dikkat çekti...

6 aylık hamile olan Aslı Enver’den yeni paylaşım! Berkin Gökbudak’ın biricik eşi hem son hali hem de lüks eviyle dikkat çekti...

Hayat Bilgisi, Kavak Yelleri, Suskunlar, İstanbullu Gelin ve Babil gibi dizilerde rol alan Aslı Enver, yaklaşık 6 ay aşk yaşadığı iş insanı Berkin Gökbudak ile 12 Kasım'da hayatını birleştirmişti. Sürpriz nikahtan kısa bir süre sonra ise Aslı Enver'in bebek beklediği iddia edilmişti. İddiaları doğrulayan ve şimdilerde 6 aylık hamile olan ünlü oyuncudan yeni paylaşım geldi. Enver, son halini sosyal medya hesabında yayınladı. Sevimli dostuyla poz veren oyuncunun hem son hali hem de zevkle döşenmiş evi dikkat çekti. İşte o paylaşım...

takvim.com.tr
07.03.2023 23:23 - Son Güncelleme: 07.03.2023 23:23
6 aylık hamile olan Aslı Enver’den yeni paylaşım! Berkin Gökbudak’ın biricik eşi hem son hali hem de lüks eviyle dikkat çekti...

'Hayat Bilgisi', 'Kavak Yelleri', 'Suskunlar' ve 'İstanbullu Gelin' dizileriyle adını geniş kitlelere duyuran Aslı Enver, iş insanı Berkin Gökbudak ile 12 Kasım'da dünyaevine girdi.

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6 aylık hamile olan Aslı Enver’den yeni paylaşım! Berkin Gökbudak’ın biricik eşi hem son hali hem de lüks eviyle dikkat çekti...

Sürpriz nikah sonrası hamile olduğu öğrenilen Enver, verdiği bir röportajda soruları yanıtlayarak iddiaları doğruladı.

6 aylık hamile olan Aslı Enver’den yeni paylaşım! Berkin Gökbudak’ın biricik eşi hem son hali hem de lüks eviyle dikkat çekti...

Tiyatro oyunu sonrası hamilelik süreci hakkında konuşan ünlü oyuncu, muhabirlerin "Bebeğin cinsiyeti belli oldu mu?" sorusuna da yanıt verdi.

6 aylık hamile olan Aslı Enver’den yeni paylaşım! Berkin Gökbudak’ın biricik eşi hem son hali hem de lüks eviyle dikkat çekti...

Enver, muhabirlerin "Hamilelik nasıl gidiyor? Bebeğin cinsiyeti belli oldu mu? Aşerme durumları arttı mı?" sorularına "Hamilelik güzel gidiyor. Her şey yolunda. Cinsiyeti belli değil daha çocuğumuzun. Aşerme durumum olmadı, güzel geçiyor" cevabını verdi.

6 aylık hamile olan Aslı Enver’den yeni paylaşım! Berkin Gökbudak’ın biricik eşi hem son hali hem de lüks eviyle dikkat çekti...

"OYNAYABİLDİĞİM KADAR SAHNEDE OLACAĞIM"
Basın mensuplarının "Ne zamana kadar daha sahnede olacaksınız peki? Bir süre belirlediniz mi?" sorusuna ise oyuncu, "Öyle bir tarih belirlemedik. Oynayabildiğim kadar sahnede kalacağım" dedikten sonra teşekkür edip evin yolunu tuttu.

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