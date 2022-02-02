6 aylık hamile Hande Soral'dan hamilelik pozları! Görenler hayran kaldı! Teyze Bensu Soral'dan yorum gecikmedi
2017 yılında kendi gibi oyuncu olan İsmail Demirci ile dünyaevine giren oyuncu Hande Soral hamileliğinde 5. ayda... Karnı burnunda pozları ile dikkat çeken Hande Soral, o pozlarına bir yenisini daha ekledi. Kardeşi Bensu Soral, ablasına ve karnındaki bebeğine sarıldığı anın fotoğrafını, "Teyzelik" notuyla paylaştığı fotoğrafların ardından Hande Soral bu kez de ayna pozunu paylaştı.
02.02.2022 13:31
- Son Güncelleme: 02.02.2022 13:31
Güzel oyuncunun müjdeli haberi duyurmasının ardından İsmail Demirci'nin hamile eşini aldattığı yönünde haberler çıkmıştı.
Son oalrak kardeşi Bensu Soral ile sosyal medyada yer alan Hande Soral'ın hamile hali çok beğeniliyor.