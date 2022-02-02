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Haberler Magazin 6 aylık hamile Hande Soral'dan hamilelik pozları! Görenler hayran kaldı! Teyze Bensu Soral'dan yorum gecikmedi

6 aylık hamile Hande Soral'dan hamilelik pozları! Görenler hayran kaldı! Teyze Bensu Soral'dan yorum gecikmedi

2017 yılında kendi gibi oyuncu olan İsmail Demirci ile dünyaevine giren oyuncu Hande Soral hamileliğinde 5. ayda... Karnı burnunda pozları ile dikkat çeken Hande Soral, o pozlarına bir yenisini daha ekledi. Kardeşi Bensu Soral, ablasına ve karnındaki bebeğine sarıldığı anın fotoğrafını, "Teyzelik" notuyla paylaştığı fotoğrafların ardından Hande Soral bu kez de ayna pozunu paylaştı.

02.02.2022 13:31 - Son Güncelleme: 02.02.2022 13:31
6 aylık hamile Hande Soral’dan hamilelik pozları! Görenler hayran kaldı! Teyze Bensu Soral’dan yorum gecikmedi

Meslektaşı İsmail Demirci ile 2017 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Hande Soral, geçen haftalarda hamile olduğunu duyurmuştu.

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6 aylık hamile Hande Soral’dan hamilelik pozları! Görenler hayran kaldı! Teyze Bensu Soral’dan yorum gecikmedi

Güzel oyuncunun müjdeli haberi duyurmasının ardından İsmail Demirci'nin hamile eşini aldattığı yönünde haberler çıkmıştı.

6 aylık hamile Hande Soral’dan hamilelik pozları! Görenler hayran kaldı! Teyze Bensu Soral’dan yorum gecikmedi

Söz konusu iddiaların hemen ardından eşiyle fotoğrafını Instagram hesabında yayınlayarak jet hızıyla haberleri yalanlayan Hande Soral, hamilelik fotoğrafları ile dikkat çekiyor.

6 aylık hamile Hande Soral’dan hamilelik pozları! Görenler hayran kaldı! Teyze Bensu Soral’dan yorum gecikmedi

Son oalrak kardeşi Bensu Soral ile sosyal medyada yer alan Hande Soral'ın hamile hali çok beğeniliyor.

6 aylık hamile Hande Soral’dan hamilelik pozları! Görenler hayran kaldı! Teyze Bensu Soral’dan yorum gecikmedi

Bensu'nun bu karesini görenler ise, "Darısı başına" yorumlarında bulunuyor.

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