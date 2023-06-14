6 ayda 53 kilo veren Pelin Öztekin derin dekoltesiyle paylaştı! Tığ gibi olan Pelin’in dümdüz karnına bakın! Fit halinin sırrı...
Merhum sanatçı Rasim Öztekin'inin kendisi gibi oyuncu olan kızı Pelin Öztekin, son dönemlerde verdiği kilolarla sık sık adından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan ve son halini yayınlayan Öztekin'in derin dekolteli pozunda dümdüz olan karnı dikkat çekti. Bunun üzerine ünlü oyuncunun zayıflama sırrı bir kez daha gündeme geldi. İşte 6 ayda 53 kilo veren Pelin Öztekin'in son hali ve zayıflama sırrı...
14.06.2023 19:46 - Son Güncelleme: 14.06.2023 19:46
Merhum sanatçı Rasim Öztekin'inin kendisi gibi oyuncu olan kızı Pelin Öztekin, Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı programla adını geniş kitlelere duyurdu.