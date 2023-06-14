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Haberler Magazin 6 ayda 53 kilo veren Pelin Öztekin derin dekoltesiyle paylaştı! Tığ gibi olan Pelin’in dümdüz karnına bakın! Fit halinin sırrı...

6 ayda 53 kilo veren Pelin Öztekin derin dekoltesiyle paylaştı! Tığ gibi olan Pelin’in dümdüz karnına bakın! Fit halinin sırrı...

Merhum sanatçı Rasim Öztekin'inin kendisi gibi oyuncu olan kızı Pelin Öztekin, son dönemlerde verdiği kilolarla sık sık adından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan ve son halini yayınlayan Öztekin'in derin dekolteli pozunda dümdüz olan karnı dikkat çekti. Bunun üzerine ünlü oyuncunun zayıflama sırrı bir kez daha gündeme geldi. İşte 6 ayda 53 kilo veren Pelin Öztekin'in son hali ve zayıflama sırrı...

takvim.com.tr
14.06.2023 19:46 - Son Güncelleme: 14.06.2023 19:46
6 ayda 53 kilo veren Pelin Öztekin derin dekoltesiyle paylaştı! Tığ gibi olan Pelin’in dümdüz karnına bakın! Fit halinin sırrı...

Merhum sanatçı Rasim Öztekin'inin kendisi gibi oyuncu olan kızı Pelin Öztekin, Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı programla adını geniş kitlelere duyurdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
6 ayda 53 kilo veren Pelin Öztekin derin dekoltesiyle paylaştı! Tığ gibi olan Pelin’in dümdüz karnına bakın! Fit halinin sırrı...

Kariyerinin yanı sıra verdiği kilolarla da sık sık adından söz ettiren Öztekin, 2014 yılında mide küçültme ameliyatı geçirdi ve 6 ayda 93 kilo vererek 60 kiloya ulaştı.

6 ayda 53 kilo veren Pelin Öztekin derin dekoltesiyle paylaştı! Tığ gibi olan Pelin’in dümdüz karnına bakın! Fit halinin sırrı...

Günden güne eriyen ünlü oyuncu, yeni yıl öncesi de 39 cm inceldiğini açıkladı. Şimdi ise son haliyle gündeme gelen Öztekin, derin dekoltesiyle verdiği pozu yayınladı.

6 ayda 53 kilo veren Pelin Öztekin derin dekoltesiyle paylaştı! Tığ gibi olan Pelin’in dümdüz karnına bakın! Fit halinin sırrı...

Tığ gibi olan Öztekin'in dümdüz karnı dikkat çekerken oyuncunun zayıflama sırrı da merak edildi.

6 ayda 53 kilo veren Pelin Öztekin derin dekoltesiyle paylaştı! Tığ gibi olan Pelin’in dümdüz karnına bakın! Fit halinin sırrı...

İşte Pelin Öztekin'in son hali ve zayıflama sırrı...

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