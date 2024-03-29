6 ay önce yüzük atmışlar! Adem Kılıçcı ilk kez açıkladı! Survivor itirafı şaşırttı! Acun Ilıcalı'nın teklifini bakın neden geri çevirmiş

Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran eski milli boksör Adem Kılıçcı, verdiği bir röportajda samimi açıklamalarda bulundu. Üç sezon mücadele edip 2018 yılında şampiyon olduğu Survivor yarışmasıyla ilgili şaşırtıcı itiraflarda bulunan Kılıçcı, Acun Ilıcalı'nın teklifini geri çevirme nedenini de açıkladı. Ünlü isim, 6 ay önce nişanlısıyla ayrıldığını da belirterek özel hayatı hakkında konuştu. İşte detaylar...
Çekimleri Dominik'te gerçekleştirilen Survivor'ın 2018 şampiyonu Adem Kılıçcı, verdiği bir röportajda samimi açıklamalarda bulundu.
Katarsis'e katılan Survivor'ın perde arkasını anlatan Kılıçcı, şu ifadeleri kullandı: "Survivor'da özgür değilsin. Mevsimlik bir işçi gibisin. Sabah saat 6'da kaldırırlar, oyun öncesi röportajlar yapılır.
Sonuçta TV'ye bir şey çekeceksiniz. İşçisin yani sen orada, çalışıyorsun. Bazı günler ben istemiyordum. Millet ekrana çıkayım, ekranda kalma sürem uzun olsun diye can atıyordu.