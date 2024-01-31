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6 ay önce evlendiler! Kuruluş Osman’ın Cerkutay’ı Çağrı Şensoy eşi bakın kim çıktı! Meğer güzeller güzeli rol arkadaşıyla...

Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman'da Cerkutay karakterini canlandıran Çağrı Şensoy, ATV ekranlarında yayınlanan yeni bölümle birlikte gündem oldu. Hayatı merak edilip araştırılan oyuncunun eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Cerkutay'ı Çağrı Şensoy'un Kuruluş Osman dizisinde birlikte rol aldığı güzeller güzeli eşi...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 31 Ocak 2024, 12:45 Güncelleme 31 Ocak 2024, 12:45
6 ay önce evlendiler! Kuruluş Osman’ın Cerkutay’ı Çağrı Şensoy eşi bakın kim çıktı! Meğer güzeller güzeli rol arkadaşıyla... 1

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da Cerkutay karakterini canlandıran Çağrı Şensoy, yeni bölümle birlikte gündem oldu.

6 ay önce evlendiler! Kuruluş Osman’ın Cerkutay’ı Çağrı Şensoy eşi bakın kim çıktı! Meğer güzeller güzeli rol arkadaşıyla... 2

Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı dizide sergilediği performansla beğeni toplayan oyuncunun hayatı da merak edildi.

6 ay önce evlendiler! Kuruluş Osman’ın Cerkutay’ı Çağrı Şensoy eşi bakın kim çıktı! Meğer güzeller güzeli rol arkadaşıyla... 3

Şensoy'un 6 ay evlendiği oyuncu eşinin kim olduğunu ilk kez duyanların ağızları açık kaldı.

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