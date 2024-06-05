6 ay önce baba olmuştu! Yargı’nın Ilgaz Savcı’sı Kaan Urgancıoğlu’ndan baba-oğul pozu geldi! Minik Ardıç ilgi odağı oldu!

Son olarak başrolünü Pınar Deniz ile paylaştığı Yargı dizisinde canlandırdığı Ilgaz Savcı karakteriyle izleyici karşısına çıkan Kaan Urgancıoğlu, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Burcu Denizer ile yaptığı evlilikten bir oğlu olan Urgancıoğlu, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncu, minik oğlu Ardıç ile keyif yaptığı anlara ait bir kareyi Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının ilgi gösterdiği paylaşımda Ardıç bebek, ilgi odağı oldu. İşte Kaan Urgancıoğlu'nun baba-oğul pozu...