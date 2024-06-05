6 ay önce baba olmuştu! Yargı’nın Ilgaz Savcı’sı Kaan Urgancıoğlu’ndan baba-oğul pozu geldi! Minik Ardıç ilgi odağı oldu!

Son olarak başrolünü Pınar Deniz ile paylaştığı Yargı dizisinde canlandırdığı Ilgaz Savcı karakteriyle izleyici karşısına çıkan Kaan Urgancıoğlu, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Burcu Denizer ile yaptığı evlilikten bir oğlu olan Urgancıoğlu, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncu, minik oğlu Ardıç ile keyif yaptığı anlara ait bir kareyi Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının ilgi gösterdiği paylaşımda Ardıç bebek, ilgi odağı oldu. İşte Kaan Urgancıoğlu'nun baba-oğul pozu...
Son olarak Yargı dizisinde canlandırdığı Ilgaz Savcı karakteriyle izleyici karşısına çıkan Kaan Urgancıoğlu, uzun yıllardır aşk yaşadığı sevgilisi Burcu Denizer ile 2023 yılının haziran ayında sürpriz bir şekilde dünyaevine girdi.
Nikah sonrası bebek bekledikleri ortaya çıkan ünlü çift, 8 Aralık'ta oğullarını kucaklarına aldı. İlk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü çift, bebeklerine Ardıç adını verdi.
İlk kez babalık heyecanını yaşayan Kaan Urgancıoğlu, oğlunu kucağına aldıktan sonra hissettiklerini "Çok güzel bir duyguymuş. Daha öncesi eksikmiş gibi hissediyorum" sözleriyle açıkladı.