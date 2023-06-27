6 ay önce anne olmuştu! 27 yaşındaki Yağmur Ün’ün son hali inanılmaz! “Doğum kiloların nerede?” Alemin Kıralı'nın Ahsen'iydi...
Şafak Sezer, Birsu Demir gibi isimlerin yer aldığı Alemin Kıralı dizisinde canlandırdığı Ahsen karakteriyle adını duyuran Yağmur Ün, geçen yıl Doktor Doğaç Ergezen ile nikah masasına oturdu. 27 yaşındaki oyuncu, aralık ayında ise minik bebeğini kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. 6 ay önce doğum yapan ünlü oyuncu, son haliyle görenleri şaşkına çevirdi. Sosyal medya kullanıcıları, doğum kilolarından hızla kurtulan Ün için "Doğum kiloların nerede?" yorumunda bulundu. İşte Yağmur Ün'ün son hali...
27.06.2023 13:31 - Son Güncelleme: 27.06.2023 13:31
Şafak Sezer'in başrolünde yer aldığı Alemin Kıralı dizisinde hayat verdiği Ahsen karakteri ile hafızalara kazınan Ahsen karakteriyle adını duyuran Yağmur Ün, geçen yıl Doktor Doğaç Ergezen ile nikah masasına oturdu.