59'luk Serap Paköz’den estetik isyanı! “Gözümüzün içine baka baka yalan söylüyor” Seda Sayan estetiği yaptırmış başı epey ağrımıştı

Seda Sayan'ın doktoruna giderek Fransız askısı yöntemiyle yüzünü gerdiren sunucu Serap Paköz, son haliyle sık sık gündem olup sosyal medyada yorum yağmuruna tutulmuştu. Estetik yaptırdığı ilk zamanlar çok eleştirilen Serap Paköz, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. "Bir kere bir şey yaptırdım, hâlâ o konuşuluyor" diyen ünlü sunucunun hem açıklamaları hem de son hali dikkat çekti.
Serap Paköz, Temmuz 2021'de şarkıcı Seda Sayan'ın doktoruna giderek Fransız askısı yöntemiyle yüzünü gerdirmişti.
Ünlü sunucu, "Seda Sayan'ın paylaşımını görünce, arayıp çok güzel olduğunu söyledim. Sağ olsun doktorunu aradı, gittim, görüştüm ve yaptırdım" demişti.
Yüzündeki yaralar iyileşmeden paylaşım yapan Paköz'e sosyal medyada yorum üstüne yorum yağmıştı.