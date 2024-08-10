59'luk Serap Paköz’den estetik isyanı! “Gözümüzün içine baka baka yalan söylüyor” Seda Sayan estetiği yaptırmış başı epey ağrımıştı

Seda Sayan'ın doktoruna giderek Fransız askısı yöntemiyle yüzünü gerdiren sunucu Serap Paköz, son haliyle sık sık gündem olup sosyal medyada yorum yağmuruna tutulmuştu. Estetik yaptırdığı ilk zamanlar çok eleştirilen Serap Paköz, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. "Bir kere bir şey yaptırdım, hâlâ o konuşuluyor" diyen ünlü sunucunun hem açıklamaları hem de son hali dikkat çekti.