59’luk Hülya Avşar’ın bacak dekolteli ev hali! Hem zevkle döşenmiş evi hem de tarzı dikkat çekti! Deri koltuğunda poz veren Hülya...

Kaya Çilingiroğlu ile yaptığı evlilikten Zehra adında bir kız çocuğu dünyaya getiren Hülya Avşar, oyunculukla başladığı kariyerine şarkıcılık ile sunuculuğu da ekledi ve hem iş hem özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. Attığı her adımla dikkat çekmeyi başaran ünlü isim, şimdi ise sosyal medya hesabında yayınladığı son pozlarla gündeme geldi. Son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarına hız veren şarkıcı, evinden yayınladığı pozlarla çok konuşuldu. Avşar'ın hem ev hali hem de zevkle döşenmiş evi çok konuşuldu. İşte Hülya Avşar'ın Instagram'a damga vuran o pozları...