59’luk Hülya Avşar’ın bacak dekolteli ev hali! Hem zevkle döşenmiş evi hem de tarzı dikkat çekti! Deri koltuğunda poz veren Hülya...

Kaya Çilingiroğlu ile yaptığı evlilikten Zehra adında bir kız çocuğu dünyaya getiren Hülya Avşar, oyunculukla başladığı kariyerine şarkıcılık ile sunuculuğu da ekledi ve hem iş hem özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. Attığı her adımla dikkat çekmeyi başaran ünlü isim, şimdi ise sosyal medya hesabında yayınladığı son pozlarla gündeme geldi. Son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarına hız veren şarkıcı, evinden yayınladığı pozlarla çok konuşuldu. Avşar'ın hem ev hali hem de zevkle döşenmiş evi çok konuşuldu. İşte Hülya Avşar'ın Instagram'a damga vuran o pozları...
Kariyeri kadar özel hayatıyla da konuşulan Hülya Avşar, Kaya Çilingiroğlu ile yaptığı evlilikten Zehra adında bir kız çocuğu dünyaya getirdi.
2005 yılında Kaya Çilingiroğlu'ndan ayrılan Avşar, boşandıktan sonra da eski eşiyle sık sık bir araya gelerek gündem oldu.
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Avşar, son olarak sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Ünlü şarkıcı, yazlığından yaptığı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.