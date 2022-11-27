59’luk Hülya Avşar sahnesine Deniz Akkaya ve Saba Tümer'i çıkar! 3 ünlü isim seyirciye arkalarını dönüp kalça dansı yaptı “Yakışmıyor...”
Konser maratonuna hız kesmeden devam eden Hülya Avşar, önceki akşam bir mekanda sahne aldı. Şarkıcıyı dinlemeye gidenler arasında yer alan ünlü model Deniz Akkaya ve sunucu Saba Tümer, bir ara sahneye çıkarak Hülya Avşar'la kalça dansa yaptı. Seyircilere arkalarını dönerek dans eden üçlüden Saba Tümer o anları, ınstagram hesabında yayınladı. Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen dans, Instagram'da damga vurdu. İşte Hülya Avşar, Deniz Akkaya ve Saba Tümer'in kalça dansı...
27.11.2022 19:09 - Son Güncelleme: 27.11.2022 19:32
Son dönemlerde şarkıcılık yönünü ön plana çıkaran ve konser maratonuna hız kesmeden devam eden Hülya Avşar, önceki akşam bir mekanda sahne aldı.
Kahkahalarıyla ünlü sunucu Saba Tümer, manken Deniz Akkaya ile birlikte Hülya Avşar'ı dinlemeye gitti.
Tüm gece boyunca çılgınca eğlenen Saba Tümer, bir ara Deniz Akkaya ile birlikte sahneye fırladı ve Hülya Avşar'a eşlik etti.
Sahneye çıkan ikili, Avşar kızıyla "Bu Gece Uzun Olacak" şarkısı eşliğinde kalça dansı yaptı. Seyirciye arkalarını dönerek üçlüden Saba Tümer, o anları sosyal medyada yayınladı.
Ünlü sunucu, paylaşımının altına da "Harika bir gece yaşattın bize Hülya Avşar. Senin sahnene çıkmak bambaşka bir keyifti çok ama çok özel bir kadınsın love uuu" notunu düştü.