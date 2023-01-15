59'luk Avşar kızı çıplak sahneleriyle çok konuşulmuştu! Hülya Avşar bu kez havuz görüntüleriyle gündemde! Siyah mayosuyla atlayıp...
Ünlü şarkıcı Hülya Avşar, geçen haftalarda müzikseverlerin beğenisine sunduğu Anlatma şarkısı ve klibiyle uzun süre gündemde yer almıştı. Avşar daha sonra ise yıllar önce kendisine Feraye Tanyolaç ile aldatan eski eşi Kaya Çilingiroğlu'yla ilgili söyledikleriyle dikkat çekmişti. Attığı her adımla adından söz ettiren 59 yaşındaki Hülya Avşar, bu kez sosyal medya paylaşımıyla konuşuldu. Havuza girdiği anları paylaşan Avşar, kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu. İşte Hülya Avşar'ın o paylaşımı...
15.01.2023 22:06 - Son Güncelleme: 15.01.2023 22:06
Oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, geçen haftalarda müzikseverlerin beğenisine sunduğu Anlatma şarkısı ve klibiyle uzun süre gündemde yer aldı.
"KAYA'NIN YAN SANAYİSİ"
Murat Altan'ın, Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu'na benzerliği dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medyada, "Çakma Kaya gibi" , "Aynı eski kocasına benziyor" , "Kaya'nın yan sanayisi" şeklinde yorumlar yapıldı.