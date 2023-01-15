59’luk Avşar kızı çıplak sahneleriyle çok konuşulmuştu! Hülya Avşar bu kez havuz görüntüleriyle gündemde! Siyah mayosuyla atlayıp...

Avşar da konuyla ilgili şunları söyledi: "Hiç ilgisi yok. Burnuyla sanki biraz bağdaşlaştırdınız. Bence Kaya da çok yakışıklı ve karizmatik bir adam, net. Gördüğüm en şık giyinen insanlardan biri, en kültürlü insanlardan biri. Onun o karizması hep sapyoseksüel olmasından bahsediyoruz ya...