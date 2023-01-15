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Haberler Magazin 59'luk Avşar kızı çıplak sahneleriyle çok konuşulmuştu! Hülya Avşar bu kez havuz görüntüleriyle gündemde! Siyah mayosuyla atlayıp...

59'luk Avşar kızı çıplak sahneleriyle çok konuşulmuştu! Hülya Avşar bu kez havuz görüntüleriyle gündemde! Siyah mayosuyla atlayıp...

Ünlü şarkıcı Hülya Avşar, geçen haftalarda müzikseverlerin beğenisine sunduğu Anlatma şarkısı ve klibiyle uzun süre gündemde yer almıştı. Avşar daha sonra ise yıllar önce kendisine Feraye Tanyolaç ile aldatan eski eşi Kaya Çilingiroğlu'yla ilgili söyledikleriyle dikkat çekmişti. Attığı her adımla adından söz ettiren 59 yaşındaki Hülya Avşar, bu kez sosyal medya paylaşımıyla konuşuldu. Havuza girdiği anları paylaşan Avşar, kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu. İşte Hülya Avşar'ın o paylaşımı...

takvim.com.tr
15.01.2023 22:06 - Son Güncelleme: 15.01.2023 22:06
59’luk Avşar kızı çıplak sahneleriyle çok konuşulmuştu! Hülya Avşar bu kez havuz görüntüleriyle gündemde! Siyah mayosuyla atlayıp...

Oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, geçen haftalarda müzikseverlerin beğenisine sunduğu Anlatma şarkısı ve klibiyle uzun süre gündemde yer aldı.

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59’luk Avşar kızı çıplak sahneleriyle çok konuşulmuştu! Hülya Avşar bu kez havuz görüntüleriyle gündemde! Siyah mayosuyla atlayıp...

Yeni şarkısının klibinde rol alan partneri Murat Altan'ı yolda yürürken bulan Avşar'ın klibi günlerce konuşuldu.

59’luk Avşar kızı çıplak sahneleriyle çok konuşulmuştu! Hülya Avşar bu kez havuz görüntüleriyle gündemde! Siyah mayosuyla atlayıp...

"KAYA'NIN YAN SANAYİSİ"
Murat Altan'ın, Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu'na benzerliği dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medyada, "Çakma Kaya gibi" , "Aynı eski kocasına benziyor" , "Kaya'nın yan sanayisi" şeklinde yorumlar yapıldı.

59’luk Avşar kızı çıplak sahneleriyle çok konuşulmuştu! Hülya Avşar bu kez havuz görüntüleriyle gündemde! Siyah mayosuyla atlayıp...

Avşar da konuyla ilgili şunları söyledi: "Hiç ilgisi yok. Burnuyla sanki biraz bağdaşlaştırdınız. Bence Kaya da çok yakışıklı ve karizmatik bir adam, net. Gördüğüm en şık giyinen insanlardan biri, en kültürlü insanlardan biri. Onun o karizması hep sapyoseksüel olmasından bahsediyoruz ya...

59’luk Avşar kızı çıplak sahneleriyle çok konuşulmuştu! Hülya Avşar bu kez havuz görüntüleriyle gündemde! Siyah mayosuyla atlayıp...

Zaten zeki olan ve davranışlarıyla hayattaki duruşuyla olan herkes benim için en yakışıklı, hoş adamdır. Tipine göre çok fazla karar vermiyorum. Murat da boylu poslu, karizmatik adam. Kameraya yakışır, kameranın seveceği bir tipti. Belki benim tipim böyle. Belki de karga burunlu seviyorum"

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