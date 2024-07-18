59. yaşını kutlayan Yıldız Tilbe’den acı itiraf! “İlaç içmiş kendini zehirlemiş” 2 torunu olan Yıldız Tilbe...

Güçlü sesi ve yorumuyla yıllarca adından söz ettiren Yıldız Tilbe, önceki akşam bir mekanda sahne aldı. 59. yaşını kutlayan ünlü şarkıcı, özel hayatına dair acı bir itirafta bulundu. Anne ve babasının 7'nci çocuğu olarak dünyaya gelen Tilbe, annesinin kendisini istemediğini belirterek yıllar önce yaşanan olayı anlattı. Tilbe'nin açıklamalarından sonra ailesi de merak edildi. Ünlü şarkıcının gözlerden uzak tuttuğu kızı ve iki torununu görenler ise şoke oldu.
Dillere pelesenk olan şarkıları ve güçlü yorumuyla yıllarca adından söz ettiren Yıldız Tilbe, son konserinde özel hayatına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Alaçatı'da popüler bir mekanda sahne alan Tilbe, seyircilerine samimi itiraflarda bulunarak annesinin kendisini istemediğini anlattı.
59. doğum gününde sahnede olan ünlü şarkıcı, şu ifadeleri kullandı: "Rahmetli annem altı kız doğurmuş, yedinciye bana hamile kalmış.