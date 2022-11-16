59 yaşındaki Aydan Şener 20’liklere meydan okudu! Deniz kenarından paylaştı! Son haliyle kasıp kavurdu! Yeşilçam’ın tescilli güzeli...
1981 yılında Türkiye güzeli seçilen ve "Küçük Ağa" dizisi ile oyunculuk kariyerine başlayan Aydan Şener, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla bir kez daha kendine hayran bıraktı. Çalıkuşu ile hafızalara kazınan Yeşilçam'ın tescilli güzeli, deniz kenarında verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Son haliyle parmak ısırtan Şener, fit hali ve güzelliğiyle 20'liklere meydan okudu. İşte 59 yaşındaki Aydan Şener'in sosyal medyayı yakıp kavuran o paylaşımı...
16.11.2022 01:18 - Son Güncelleme: 16.11.2022 01:18
1981 yılında Türkiye güzeli seçilen ve aynı yıl Miss World yarışmasında ülkemizi temsil eden Aydan Şener, kısa bir süre mankenlik yaptı.
59 yaşındaki Aydan Şener, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla bir kez daha kendine hayran bıraktı.