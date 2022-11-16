Vav TV İzle
Haberler Magazin 59 yaşındaki Aydan Şener 20’liklere meydan okudu! Deniz kenarından paylaştı! Son haliyle kasıp kavurdu! Yeşilçam’ın tescilli güzeli...

59 yaşındaki Aydan Şener 20’liklere meydan okudu! Deniz kenarından paylaştı! Son haliyle kasıp kavurdu! Yeşilçam’ın tescilli güzeli...

1981 yılında Türkiye güzeli seçilen ve "Küçük Ağa" dizisi ile oyunculuk kariyerine başlayan Aydan Şener, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla bir kez daha kendine hayran bıraktı. Çalıkuşu ile hafızalara kazınan Yeşilçam'ın tescilli güzeli, deniz kenarında verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Son haliyle parmak ısırtan Şener, fit hali ve güzelliğiyle 20'liklere meydan okudu. İşte 59 yaşındaki Aydan Şener'in sosyal medyayı yakıp kavuran o paylaşımı...

takvim.com.tr
16.11.2022 01:18 - Son Güncelleme: 16.11.2022 01:18
59 yaşındaki Aydan Şener 20’liklere meydan okudu! Deniz kenarından paylaştı! Son haliyle kasıp kavurdu! Yeşilçam’ın tescilli güzeli...

1981 yılında Türkiye güzeli seçilen ve aynı yıl Miss World yarışmasında ülkemizi temsil eden Aydan Şener, kısa bir süre mankenlik yaptı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
59 yaşındaki Aydan Şener 20’liklere meydan okudu! Deniz kenarından paylaştı! Son haliyle kasıp kavurdu! Yeşilçam’ın tescilli güzeli...

1984 yılında ise "Küçük Ağa" dizisiyle ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Şener, hem yeteneği hem de güzelliğiyle yıllarca adından söz ettirdi.

59 yaşındaki Aydan Şener 20’liklere meydan okudu! Deniz kenarından paylaştı! Son haliyle kasıp kavurdu! Yeşilçam’ın tescilli güzeli...

59 yaşındaki Aydan Şener, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla bir kez daha kendine hayran bıraktı.

59 yaşındaki Aydan Şener 20’liklere meydan okudu! Deniz kenarından paylaştı! Son haliyle kasıp kavurdu! Yeşilçam’ın tescilli güzeli...

Çalıkuşu ile hafızalara kazınan Yeşilçam'ın tescilli güzeli, deniz kenarında verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

59 yaşındaki Aydan Şener 20’liklere meydan okudu! Deniz kenarından paylaştı! Son haliyle kasıp kavurdu! Yeşilçam’ın tescilli güzeli...

Son haliyle parmak ısırtan Şener, fit hali ve güzelliğiyle 20'liklere meydan okudu.

SON DAKİKA