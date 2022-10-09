58’lik Hülya Avşar hem göğüs hem de bacak dekoltesinde sınır tanımadı! Kalça dansı olay! Yeşiller içinde öyle pozlar verdi ki...
Kâinat Güzellik Yarışması'nda birinci seçilen ancak evlendiği ortaya çıkınca tacı geri alınan Hülya Avşar, kariyerinin ilk gününden bu yana attığı her adımla adından söz ettirdi. Oyunculuk ile başladığı kariyerine sunuculuk ve şarkıcılığı da ekleyen Avşar, son olarak konserinde tercih ettiği kostümüyle gündem oldu. Derin göğüs ve bacak dekolteli yeşil elbisesiyle sahneye çıkan Avşar'ın kalça dansı da çok konuşuldu. İşte Hülya Avşar'ın o paylaşımı...
09.10.2022 21:33 - Son Güncelleme: 09.10.2022 21:37
Kâinat Güzellik Yarışması'nda birinci seçilen Hülya Avşar'ın evlendiği ortaya çıkınca tacı geri alınmıştı.