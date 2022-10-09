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Haberler Magazin 58’lik Hülya Avşar hem göğüs hem de bacak dekoltesinde sınır tanımadı! Kalça dansı olay! Yeşiller içinde öyle pozlar verdi ki...

58’lik Hülya Avşar hem göğüs hem de bacak dekoltesinde sınır tanımadı! Kalça dansı olay! Yeşiller içinde öyle pozlar verdi ki...

Kâinat Güzellik Yarışması'nda birinci seçilen ancak evlendiği ortaya çıkınca tacı geri alınan Hülya Avşar, kariyerinin ilk gününden bu yana attığı her adımla adından söz ettirdi. Oyunculuk ile başladığı kariyerine sunuculuk ve şarkıcılığı da ekleyen Avşar, son olarak konserinde tercih ettiği kostümüyle gündem oldu. Derin göğüs ve bacak dekolteli yeşil elbisesiyle sahneye çıkan Avşar'ın kalça dansı da çok konuşuldu. İşte Hülya Avşar'ın o paylaşımı...

09.10.2022 21:33 - Son Güncelleme: 09.10.2022 21:37
58’lik Hülya Avşar hem göğüs hem de bacak dekoltesinde sınır tanımadı! Kalça dansı olay! Yeşiller içinde öyle pozlar verdi ki...

Kâinat Güzellik Yarışması'nda birinci seçilen Hülya Avşar'ın evlendiği ortaya çıkınca tacı geri alınmıştı.

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58’lik Hülya Avşar hem göğüs hem de bacak dekoltesinde sınır tanımadı! Kalça dansı olay! Yeşiller içinde öyle pozlar verdi ki...

1983 yılında hayatının dönüm noktasını yaşayan Avşar kızı, Fikret Hakan ve Salih Güney ile başrolü paylaştığı Haram filmi ile kariyerine başladı.

58’lik Hülya Avşar hem göğüs hem de bacak dekoltesinde sınır tanımadı! Kalça dansı olay! Yeşiller içinde öyle pozlar verdi ki...

Ardından kariyerine sunuculuk ve oyunculuğu da ekleyen Avşar, meşhur olduğu ilk günden bu yana attığı her adımla adından söz ettirdi.

58’lik Hülya Avşar hem göğüs hem de bacak dekoltesinde sınır tanımadı! Kalça dansı olay! Yeşiller içinde öyle pozlar verdi ki...

Her dönem gündem olmayı başaran ünlü şarkıcı, şimdi ise sahne kostümüyle dikkat çekti.

58’lik Hülya Avşar hem göğüs hem de bacak dekoltesinde sınır tanımadı! Kalça dansı olay! Yeşiller içinde öyle pozlar verdi ki...

Ünlü şarkıcı, önceki akşam derin göğüs ve bacak dekolteli yeşil elbisesiyle sahne aldı.

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