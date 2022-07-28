58 yaşındaki Hülya Avşar sadece göğüslerini kapattığı büstiyeri ile poz verdi! Fit halini gören bir daha baktı! “Frikik mi o?”
Attığı her adımla adından söz ettiren Hülya Avşar, hem kariyeri hem özel hayatı hem de güzelliğiyle yıllarca adından söz ettirdi. Son dönemlerde sahne kostümleriyle de dikkat çeken Avşar kızı, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Sosyal medya paylaşımlarına hız veren Avşar, sadece göğüslerini kapattığı büstiyeri ve derin yırtmaçlı eteğiyle verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınladı. Birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlanan poza "Yıllara meydan okuyor", "Frikik mi o?", "Gençlik iksirini bulmuş" yorumları yapıldı. İşte Hülya avşar'ın sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...
28.07.2022 20:54 - Son Güncelleme: 28.07.2022 20:54
Emral ve Celal Avşar'ın ilk çocuğu olarak Edremit-Balıkesir'de dünyaya gelen Hülya Avşar, 1982 yılında düzenlenen Kâinat Güzellik Yarışması'nda birinci seçildi ancak evlendiği ortaya çıkınca tacı geri alındı.
"Bu Gece Uzun Olacak" adlı parçası ile müzik listelerini alt üst eden Hülya Avşar, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da çok konuşuldu.