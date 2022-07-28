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58 yaşındaki Hülya Avşar sadece göğüslerini kapattığı büstiyeri ile poz verdi! Fit halini gören bir daha baktı! “Frikik mi o?”

Attığı her adımla adından söz ettiren Hülya Avşar, hem kariyeri hem özel hayatı hem de güzelliğiyle yıllarca adından söz ettirdi. Son dönemlerde sahne kostümleriyle de dikkat çeken Avşar kızı, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Sosyal medya paylaşımlarına hız veren Avşar, sadece göğüslerini kapattığı büstiyeri ve derin yırtmaçlı eteğiyle verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınladı. Birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlanan poza "Yıllara meydan okuyor", "Frikik mi o?", "Gençlik iksirini bulmuş" yorumları yapıldı. İşte Hülya avşar'ın sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...

28.07.2022 20:54 - Son Güncelleme: 28.07.2022 20:54
58 yaşındaki Hülya Avşar sadece göğüslerini kapattığı büstiyeri ile poz verdi! Fit halini gören bir daha baktı! “Frikik mi o?”

Emral ve Celal Avşar'ın ilk çocuğu olarak Edremit-Balıkesir'de dünyaya gelen Hülya Avşar, 1982 yılında düzenlenen Kâinat Güzellik Yarışması'nda birinci seçildi ancak evlendiği ortaya çıkınca tacı geri alındı.

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58 yaşındaki Hülya Avşar sadece göğüslerini kapattığı büstiyeri ile poz verdi! Fit halini gören bir daha baktı! “Frikik mi o?”

1983 yılında ise Avşar hayatının dönüm noktasını yaşadı. Fikret Hakan ve Salih Güney ile başrolü paylaştığı Haram filmi ile oyunculuğa başlayan Avşar, kariyerine müzik eğitimi aldıktan sonra müzikaller, altı albüm ve bir single ile devam etti.

58 yaşındaki Hülya Avşar sadece göğüslerini kapattığı büstiyeri ile poz verdi! Fit halini gören bir daha baktı! “Frikik mi o?”

"Bu Gece Uzun Olacak" adlı parçası ile müzik listelerini alt üst eden Hülya Avşar, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da çok konuşuldu.

58 yaşındaki Hülya Avşar sadece göğüslerini kapattığı büstiyeri ile poz verdi! Fit halini gören bir daha baktı! “Frikik mi o?”

Avşar kızı özellikle ikinci evliliğini yaptığı Kaya Çilingiroğlu ile yaşadığı aşkla sık sık magazin manşetlerini süsledi. Avşar'ın bu evlilikten Zehra Çilingiroğlu adında bir kızı da oldu.

58 yaşındaki Hülya Avşar sadece göğüslerini kapattığı büstiyeri ile poz verdi! Fit halini gören bir daha baktı! “Frikik mi o?”

Kariyeri boyuncu oyunculuk, şarkıcılık ve sunuculuk yapan Avşar, iş ve özel hayatıyla sık sık adından söz ettirirken sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşuldu.

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