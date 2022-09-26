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Haberler Magazin 58 yaşındaki Hülya Avşar dekoltede sınır tanımadı! Hem göğüs hem bacak hem de sırt dekoltesi verdi! Önlü arkalı paylaşıp...

58 yaşındaki Hülya Avşar dekoltede sınır tanımadı! Hem göğüs hem bacak hem de sırt dekoltesi verdi! Önlü arkalı paylaşıp...

Yapma Aşkım adlı şarkısıyla yaza damga vuran Hülya Avşar, Kıbrıs'ta sahne aldı. Hem göğüs hem bacak hem de sırt dekolteli elbisesiyle izleyici karşısına çıkan Avşar Kızı, konserde verdiği pozları Instagram hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi. Kısa sürede gündem olan pozlar, Instagram'a damga vurdu. Elbisesinin hem arka hem de ön kısmını yayınlayan Avşar, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. İşte Hülya Avşar'ın çok konuşulan sahne kostümü...

26.09.2022 23:00 - Son Güncelleme: 26.09.2022 23:24
58 yaşındaki Hülya Avşar dekoltede sınır tanımadı! Hem göğüs hem bacak hem de sırt dekoltesi verdi! Önlü arkalı paylaşıp...

Konser için Kıbrıs'a giden ünlü şarkıcı Hülya Avşar, hem göğüs hem bacak hem de sırt dekolteli elbisesiyle sahne aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
58 yaşındaki Hülya Avşar dekoltede sınır tanımadı! Hem göğüs hem bacak hem de sırt dekoltesi verdi! Önlü arkalı paylaşıp...

İddialı tarzıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı, konserden pozlarını Instagram hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi.

58 yaşındaki Hülya Avşar dekoltede sınır tanımadı! Hem göğüs hem bacak hem de sırt dekoltesi verdi! Önlü arkalı paylaşıp...

Avşar kızının pozları, kısa sürede yoğun ilgi görerek sosyal medyada gündem oldu.

58 yaşındaki Hülya Avşar dekoltede sınır tanımadı! Hem göğüs hem bacak hem de sırt dekoltesi verdi! Önlü arkalı paylaşıp...

Birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlanan pozlar, Instagram'da hızla yayılırken binlerce yorum aldı.

58 yaşındaki Hülya Avşar dekoltede sınır tanımadı! Hem göğüs hem bacak hem de sırt dekoltesi verdi! Önlü arkalı paylaşıp...

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ
Öte yandan Avşar'ın iddialı tarzı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

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