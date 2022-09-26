58 yaşındaki Hülya Avşar dekoltede sınır tanımadı! Hem göğüs hem bacak hem de sırt dekoltesi verdi! Önlü arkalı paylaşıp...
Yapma Aşkım adlı şarkısıyla yaza damga vuran Hülya Avşar, Kıbrıs'ta sahne aldı. Hem göğüs hem bacak hem de sırt dekolteli elbisesiyle izleyici karşısına çıkan Avşar Kızı, konserde verdiği pozları Instagram hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi. Kısa sürede gündem olan pozlar, Instagram'a damga vurdu. Elbisesinin hem arka hem de ön kısmını yayınlayan Avşar, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. İşte Hülya Avşar'ın çok konuşulan sahne kostümü...
26.09.2022 23:00 - Son Güncelleme: 26.09.2022 23:24
Konser için Kıbrıs'a giden ünlü şarkıcı Hülya Avşar, hem göğüs hem bacak hem de sırt dekolteli elbisesiyle sahne aldı.