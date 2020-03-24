57'lik Aydan Şener fiziğiyle gençleri solluyor! İşte son hali...

Aydan Şener'in gençliği sosyal medya gündeminde! Yeşilçam denince akla ilk gelen isimler arasında yer alan Aydan Şener, yıllara meydan okuyor! Güzelliğini 57 yaşına kadar korumayı başaran Aydan Şener'in yüzünde bir gram estetik yok! Ecem Akbin adında bir kızı olan usta isim, sosyal medya paylaşımları ile adından sıkça söz ettiriyor. 20'lik güzellere taş çıkaran Aydan Şener'in gençliğini görenler, "Adeta bir içim su" yorumunda bulunurken, yaz tatilinden paylaştığı bikinili fotoğrafı görenler ise, "Hala çok iyisin" demekten kendilerini alıkoyamadılar. İşte Aydan Şener'in gençliği ve şimdiki hali..,

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