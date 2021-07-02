57 yaşındaki Hülya Avşar cesaretini konuşturdu! Sıfır makyaj ve filtresiz paylaşım yaptı derin göğüs dekoltesi olay oldu

57 yaşındaki Hülya Avşar cesaretini konuşturdu! Ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren oyuncu, yeni paylaşımıyla adeta cesareti konuşturdu. Sıfır makyaj objektif karşısına geçen Avşar, filtresiz paylaşımıyla yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ünlü oyuncunun derin dekoltesi ise olay oldu. İşte Hülya Avşar'ın çok konuşulan o paylaşımı…

02.07.2021 00:13 - Son Güncelleme: 02.07.2021 00:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





