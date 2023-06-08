56 yaşındaki Yıldız Tilbe beyaz sütyeninin üzerine giydiği dekolteli elbisesi ile boy gösterdi! Kalça dansıyla şaşkına çevirdi!
Attığı her adımla adından söz ettiren Yıldız Tilbe, bu kez son konserinden görüntülerle sosyal medyaya damga vurdu. Beyaz sütyeninin üzerine giydiği derin dekolteli pembe elbisesi ile sahneye çıkan Tilbe, kalça dansıyla dikkat çekti. Kendine has tavırlarıyla sık sık adından söz ettiren ünlü şarkıcı, bir kez daha magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte Yıldız Tilbe'nin çok konuşulan tarzı ve dansı...
08.06.2023 18:12 - Son Güncelleme: 08.06.2023 18:35
Hem kariyeri hem de özel hayatıyla yıllarca adından söz ettiren Yıldız Tilbe, son dönemlerde özellikle açıklamalarıyla sık sık gündem olmuştu.
Attığı her adımla adından söz ettiren Yıldız Tilbe, bu kez son konserinden görüntülerle sosyal medyaya damga vurdu.
Yıldız Tilbe'nin o hallerini görenler "Kim der 56 yaşında", "Yıldız yine bildiğimiz gibi", "Enerjine sağlık" gibi yorumlarda bulundu.