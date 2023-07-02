56 yaşındaki Kuşum Aydın'ın son halini gören inanamadı! 17 kilo veren Kuşum Aydın bakın nasıl zayıflamış: "1998'teki kilomdayım..."
Asıl Muharrem Aydın Uğurlular olan Kuşum Aydın, son dönemlerde verdiği kilolar ve yaptığı açıklamalarla sık sık gündem oldu. Bir magazin programında nasıl zayıfladığını açıklayan ve uzun süre konuşulan Kuşum Aydın, son olarak sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. 56 yaşındaki şarkıcı, sahnede annesiyle doğum gününü kutladığı anlara ait kareleri yayınladı. 17 kilo veren Kuşum Aydın'ın son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte "1998'teki kilomdayım" diyen Kuşum Aydın'ın son hali ve zayıflama sırrı...
02.07.2023 14:07 - Son Güncelleme: 02.07.2023 14:07
"SEVGİLİM BENDEN HAMİLE OLDUĞUNU SÖYLEDİ"
Yıllar önce yaptığı bir açıklamada 'Çocuğum yok. Olma ihtimali var ama bilmiyorum'' diyen Kuşum Aydın, henüz 20'li yaşlarındayken İsviçreli sevgilisinin 'Ben hamile kaldım'' diye kalabalık bir ortamda bağırdığını söylemişti. Bir dönem, çocuğunun olup olmadığını gerçekten çok merak ettiğini ifade eden Aydın, ''Yıllar sonra bir çocuğumun ortaya çıkma ihtimali var mı bilmiyorum'' demişti.
Son dönemlerde yaptığı açıklamalarla sık sık gündem olan Kuşum Aydın, bu kez son haliyle çok konuşuldu.