56 yaşındaki Jennifer Aniston'ın ev yapımı kolajen deposu içecek tarifi

JENNİFER ANİSTON'IN GÜZELLİK RUTİNİ VE BESLENME SIRLARI

Friends dizisinin yıldızı Jennifer Aniston, yıllara meydan okuyan görünümüyle sık sık gündeme geliyor. Özellikle"Friends Reunion" bölümündeki sağlıklı görüntüsüyle dikkat çeken Aniston, bu başarısını sıkı bir antrenman programı ve disiplinli bir beslenme rutinine borçlu. Ünlü oyuncu, cildinin elastikiyetini korumak ve yaşlanma belirtilerini en aza indirmek için her sabah kendi hazırladığı, içeriği zenginleştirilmiş bir smoothie tüketiyor.

Bu karışım sadece bir içecek değil; sağlıklı yağlar, proteinler ve antioksidanlarla dolu tam bir besin deposu. Karışımın merkezinde yer alan kolajen ise eklem sağlığından saç güçlenmesine kadar pek çok fayda sunuyor.