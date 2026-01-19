PODCAST CANLI YAYIN

56 yaşındaki Jennifer Aniston'ın ev yapımı kolajen deposu içecek tarifi

Hollywood'un eskimeyen yüzü Jennifer Aniston, 56. yaşına girmesine rağmen koruduğu zindeliğinin anahtarını 2021 yılında ilk kez paylaştığı kolajen smoothie tarifine borçlu.

Sağlık platformu Well+Good'a verdiği röportajda her sabah bu karışımı tükettiğini belirten Aniston; kolajen, chia tohumu ve ıspanak içeren bu formülün cildini içeriden nasıl yapılandırdığını detaylarıyla anlattı.

JENNİFER ANİSTON'IN GÜZELLİK RUTİNİ VE BESLENME SIRLARI

Friends dizisinin yıldızı Jennifer Aniston, yıllara meydan okuyan görünümüyle sık sık gündeme geliyor. Özellikle"Friends Reunion" bölümündeki sağlıklı görüntüsüyle dikkat çeken Aniston, bu başarısını sıkı bir antrenman programı ve disiplinli bir beslenme rutinine borçlu. Ünlü oyuncu, cildinin elastikiyetini korumak ve yaşlanma belirtilerini en aza indirmek için her sabah kendi hazırladığı, içeriği zenginleştirilmiş bir smoothie tüketiyor.

Bu karışım sadece bir içecek değil; sağlıklı yağlar, proteinler ve antioksidanlarla dolu tam bir besin deposu. Karışımın merkezinde yer alan kolajen ise eklem sağlığından saç güçlenmesine kadar pek çok fayda sunuyor.

SMOOTHİE İÇERİĞİNDE NELER VAR? FAYDALARI NELER?

Aniston'ın tarifinde yer alan her bileşen, vücut için stratejik bir öneme sahip:

  • Kiraz ve Meyveler: Antioksidan deposudur, uyku kalitesini artırır ve glisemik indeksi düşük olduğu için kan şekerini dengeler.

  • Chia Tohumu: Omega-3 yağ asitleri yönünden zengindir; uzun süre tokluk hissi sağlar ve kemik yapısını destekler.

  • Hindistan Cevizi Yağı: Metabolizmayı hızlandırır ve vücut tarafından enerji olarak anında kullanılır.

  • Kolajen: Cilt dokusunu sıkılaştırır, ince çizgilerin görünümünü azaltır ve sindirim sistemini destekler.

  • Kakao ve Tarçın: Kakao gerekli mineralleri sağlarken, tarçın tatlı krizlerini önleyerek kan şekerini stabilize eder.

JENNİFER ANİSTON USULÜ KOLAJEN SMOOTHIE TARİFİ

Malzemeler:

  • 1 avuç taze ıspanak veya pazı

  • 1 su bardağı dondurulmuş kiraz veya vişne (yaban mersini ile karıştırılabilir)

  • Yarım adet muz

  • 1 su bardağı bitkisel süt (badem, yulaf veya hindistan cevizi sütü)

  • 1 yemek kaşığı chia tohumu

  • 1 yemek kaşığı soğuk sıkım hindistan cevizi yağı

  • 1 ölçek toz kolajen

  • 1 yemek kaşığı şekersiz kakao tozu

  • Yarım çay kaşığı tarçın

Hazırlanışı: Tüm malzemeleri yüksek devirli bir blender içerisine alın. Pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar yaklaşık 1-2 dakika karıştırın. Taze bekletmeden, sabah aç karnına veya antrenman sonrası tüketebilirsiniz.

YABANCI UZMANLAR NE DİYOR?

Kolajen takviyelerinin biyoyararlanımı konusunda dünya çapında tanınan iki isim, bu konudaki kafa karışıklığını gideriyor:

  • Dr. Joshua Zeichner (Mount Sinai Hastanesi Kozmetik ve Klinik Araştırmalar Direktörü): New York'un en ünlü dermatologlarından biri olan Dr. Zeichner, kolajen takviyelerinin sindirim sisteminde parçalandığına dair eski inanışın değiştiğini belirtiyor. Zeichner;"Vücudumuz kolajeni amino asitlere parçalasa da, son yapılan çalışmalar 'hidrolize kolajen' formundaki küçük peptitlerin doğrudan kana karışabildiğini ve fibroblastları (kolajen üreten hücreler) yeni üretim yapmaları için uyardığını kanıtladı"diyor.

  • Dr. Beth Czerwony (Cleveland Clinic Beslenme Uzmanı): Dr. Czerwony ise takviyenin tek başına yeterli olmayacağını vurguluyor. Czerwony; "Dışarıdan alınan kolajenin hedefe (cilde veya eklemlere) ulaşması için vücudun bu sentezi yapabilecek yardımcılarına ihtiyacı var. Eğer beslenmenizde yeterli C vitamini ve çinko yoksa, içtiğiniz kolajen smoothie'den Aniston'ın aldığı verimi alamazsınız" uyarısında bulunuyor.

BİLİMSEL VERİLERLE KOLAJENİN 4 TEMEL FAYDASI

Jennifer Aniston'ın 2021 yılında Well+Good platformuna verdiği röportajda "Hayatımı değiştirdi" dediği bu rutinin bilimsel karşılıkları şunlardır:

  • Cilt Bariyeri Onarımı: Journal of Drugs in Dermatology'de yayımlanan araştırmalara göre, 90 günlük düzenli kullanım ciltteki nem oranını %12 artırıyor.

  • Kas Kütlesini Koruma: 50 yaş sonrası azalan kas dokusunun korunmasında kolajen peptitleri amino asit desteği sağlar.

  • Saç ve Tırnak Gücü: Kolajen, saç foliküllerini güçlendiren bir protein olan keratinin yapı taşlarını içerir.

  • Bağırsak Sağlığı: Jennifer Aniston'ın tarifindeki kolajen, "sızdıran bağırsak" sendromuna karşı koruyucu bir katman oluşturur.

