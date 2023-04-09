RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin 55’lik Hakan Ural’ın “3 numara” dediği kızına bakın! Sibel Can’a benzetilen Melisa Ural kardeşi Gisela’yı paylaştı! “Ablasının boyuna yetişmiş...”

55’lik Hakan Ural’ın “3 numara” dediği kızına bakın! Sibel Can’a benzetilen Melisa Ural kardeşi Gisela’yı paylaştı! “Ablasının boyuna yetişmiş...”

Sibel Can ile yaptığı evlilikten Engincan Ural ile Melisa Ural adında iki evladı olan Hakan Ural, 2005 yılında Ezgi Can Ural ile nikah masasına oturdu ve "3 numara" dediği Gisela'yı kucağına aldı. Şimdilerde sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile evleneceği yönündeki iddialarla gündem olan Melisa Ural, biricik kardeşi Gisela'yla bir paylaşımda bulundu. Gisela Ural'ın son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemeyerek "Koca kız olmuş", "Ablasının boyuna yetişmiş" yorumlarında bulundu. İşte Hakan Ural'ın küçük kızı Gisela...

takvim.com.tr
09.04.2023 23:55 - Son Güncelleme: 10.04.2023 00:17
55’lik Hakan Ural’ın “3 numara” dediği kızına bakın! Sibel Can’a benzetilen Melisa Ural kardeşi Gisela’yı paylaştı! “Ablasının boyuna yetişmiş...”

Fındıkzade'de anneannesinin evinde büyüyen ve ancak 17'sine geldiğinde babası Selçuk Ural'ın velayetine geçebilen Hakan Ural, 16 yaşında mankenlik yapmaya başladı ve Yeşilçam'dan üst üste teklifler aldı.

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55’lik Hakan Ural’ın “3 numara” dediği kızına bakın! Sibel Can’a benzetilen Melisa Ural kardeşi Gisela’yı paylaştı! “Ablasının boyuna yetişmiş...”

Kariyer basamaklarını hızla tırmanan Ural, dönemin popüler isimlerinden Sibel Can'a da körkütük aşık oldu. İkili, Zerrin Özer'in evinde sessiz sedasız nikah masasına oturdu.

55’lik Hakan Ural’ın “3 numara” dediği kızına bakın! Sibel Can’a benzetilen Melisa Ural kardeşi Gisela’yı paylaştı! “Ablasının boyuna yetişmiş...”

Sibel Can ile Hakan Ural'ın bu evlilikten Engincan Ural ve Melisa Ural adında iki evladı oldu. Ancak çiftin evliliği 11 yıl sürdü.

55’lik Hakan Ural’ın “3 numara” dediği kızına bakın! Sibel Can’a benzetilen Melisa Ural kardeşi Gisela’yı paylaştı! “Ablasının boyuna yetişmiş...”

Sibel Can ile yollarını ayıran Hakan Ural, daha sonra gönlünü Ezgi Can Ural'a kaptırdı ve 2005'te dünyaevine girdi. Ünlü oyuncu ve sunucu Ural'ın bu evlilikten Gisela adını verdiği bir evladı daha oldu.

55’lik Hakan Ural’ın “3 numara” dediği kızına bakın! Sibel Can’a benzetilen Melisa Ural kardeşi Gisela’yı paylaştı! “Ablasının boyuna yetişmiş...”

Şimdilerde sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile evleneceği yönündeki iddialarla gündem olan Melisa Ural, biricik kardeşi Gisela'yla bir paylaşımda bulundu.

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