55’lik Hakan Ural’ın “3 numara” dediği kızına bakın! Sibel Can’a benzetilen Melisa Ural kardeşi Gisela’yı paylaştı! “Ablasının boyuna yetişmiş...”
Sibel Can ile yaptığı evlilikten Engincan Ural ile Melisa Ural adında iki evladı olan Hakan Ural, 2005 yılında Ezgi Can Ural ile nikah masasına oturdu ve "3 numara" dediği Gisela'yı kucağına aldı. Şimdilerde sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile evleneceği yönündeki iddialarla gündem olan Melisa Ural, biricik kardeşi Gisela'yla bir paylaşımda bulundu. Gisela Ural'ın son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemeyerek "Koca kız olmuş", "Ablasının boyuna yetişmiş" yorumlarında bulundu. İşte Hakan Ural'ın küçük kızı Gisela...
Fındıkzade'de anneannesinin evinde büyüyen ve ancak 17'sine geldiğinde babası Selçuk Ural'ın velayetine geçebilen Hakan Ural, 16 yaşında mankenlik yapmaya başladı ve Yeşilçam'dan üst üste teklifler aldı.
Kariyer basamaklarını hızla tırmanan Ural, dönemin popüler isimlerinden Sibel Can'a da körkütük aşık oldu. İkili, Zerrin Özer'in evinde sessiz sedasız nikah masasına oturdu.
Sibel Can ile Hakan Ural'ın bu evlilikten Engincan Ural ve Melisa Ural adında iki evladı oldu. Ancak çiftin evliliği 11 yıl sürdü.
Sibel Can ile yollarını ayıran Hakan Ural, daha sonra gönlünü Ezgi Can Ural'a kaptırdı ve 2005'te dünyaevine girdi. Ünlü oyuncu ve sunucu Ural'ın bu evlilikten Gisela adını verdiği bir evladı daha oldu.
Şimdilerde sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile evleneceği yönündeki iddialarla gündem olan Melisa Ural, biricik kardeşi Gisela'yla bir paylaşımda bulundu.